A sexta edición do programa ?Tecnólog@ por un día? ofrece máis de máis de 50 prazas para o alumnado de 12 a 17 anos

Ata o vindeiro 1 de abril o persoal docente dos centros educativos pode inscribir ao alumnado interesado en participar nesta iniciativa impulsada pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Durante os meses de abril e maio as empresas tecnolóxicas que colaboran coa iniciativa acollerán aos participantes durante unha xornada de traballo

Esta actuación forma parte do catálogo de actividades do Plan DigiTalent dirixidas á infancia e a adolescencia do curso 2021/2022

Continúa aberto o período de inscrición dos webinars TransformaTech Sessions sobre tecnoloxías disruptivas







