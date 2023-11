Os servizos do Sergas de cirurxía xeral e dixestivo, de traumatoloxía e de anxioloxía e cirurxía vascular rexistran os segundos mellores tempos de espera do sistema nacional de saúde

O sistema sanitario público galego consegue unha media de espera en cirurxía xeral e de dixestivo e en anxioloxía e cirurxía vascular de 55 e 48 días respectivamente, arredor da metade da media nacional

Galicia mantén unha espera media por especialidades que está no top–5 estatal en dez servizos cirúrxicos

Así o reflicten os datos publicados no último informe do Ministerio de Sanidade sobre a situación das listas de espera no Sistema Nacional de Salud a 30 de xuño de 2023

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2023

O Servizo Galego de Saúde sitúase como o segundo mellor de España en canto a tempos de espera media nas especialidades de cirurxía xeral e dixestivo, de traumatoloxía e de anxioloxía e cirurxía vascular, tal e como se desprende dos datos publicados no último informe do Ministerio de Sanidade a 30 de xuño de 2023.

En detalle, o servizo de anxioloxía e cirurxía vascular mantén unha espera media de 48 días, só por detrás de Madrid (47) e sendo menos da metade da media estatal (98 días). Igualmente, o servizo de cirurxía xeral e dixestivo en Galicia reduce a súa espera media a 55 días, sendo o segundo mellor dato tras Madrid (39) e lonxe da media nacional que é case do dobre (98 días). Do mesmo xeito, a espera media en traumatoloxía no sistema sanitario público galego é de 76 días, só mellorada por Madrid (50) e deixando a media nacional en case 50 días menos (125).

Na comparativa entre as listas de espera cirúrxicas das comunidades autónomas, Galicia rexistra os terceiros mellores datos a nivel nacional en uroloxía (59 días de media), cirurxía maxilofacial (67) e cirurxía plástica (94). En cuarta posición dentro do Sistema Nacional de Saúde, Galicia é cuarta en xinecoloxía (51) e oftalmoloxía (59) e ocupa o quinto lugar, entre as 17 comunidades autónomas e Ceuta e Melilla, nos servizos de otorrinolaringoloxía (72) e neurocirurxía (91).

Así, a nivel global, o Sergas sitúase como a segunda comunidade con mellores datos de listas de agarda para cirurxías de toda España.

Ademais dos tempos medios, son destacables os datos galegos no que atinxe á porcentaxe de pacientes que agardan máis de seis meses para unha operación. Nesa reducida porcentaxe, Galicia é líder nas especialidades de anxioloxía e cirurxía vascular (0,2% dos pacientes) e oftalmoloxía (0,1%), cando a media nacional é do 5,6% e e 15,6% respectivamente. Do mesmo xeito, o Sergas mantén o segundo lugar en cirurxía xeral e de dixestivo (1,8%), xinecoloxía (0,5%), traumatoloxía (5,8%), uroloxía (3%), cirurxía cardíaca (0,9%) e cirurxía plástica (12,5%).

Estes datos son o resultado do traballo realizado polos profesionais do Servizo Galego de Saúde e a Xunta agradece o esforzo realizado cada día polos equipos de profesionais de quirófano, cirurxiáns, persoal de enfermaría e celadores, entre outros. Así, a Consellería de Sanidade segue a traballar na procura de acadar os datos de lista de espera históricos do ano 2019.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando