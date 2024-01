Os servizos de hematoloxía do Sergas xa están en disposición de recrutar os pacientes beneficiarios das terapias CAR-T que se fabricarán en Galicia

O conselleiro de Sanidade visita o persoal do Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas da Xunta de Galicia, emprazado no campus universitario

Alta cualificación biosanitaria e talento retornado, entre as principais características do equipo humano do Centro



Santiago de Compostela, 31 de xaneiro de 2024

O conselleiro de Sanidade saudou este mércores o persoal do Centro de Fabricación de Terapias Avanzadas de Galicia, entre o que se atopan profesionais científicos e técnicos de alta cualificación. No percorrido polas instalacións, o titular da carteira sanitaria estivo acompañado da xerente do Sergas, Estrella López–Pardo, o director de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, e a xerente de Galaria, Rocío Mosquera. Xuntos percorreron a superficie de preto de 1.000 metros cadrados que alberga salas brancas e de criopreservación, laboratorios de control de calidade, almacéns, despachos e áreas técnicas destinadas a usos auxiliares e administrativos.

Comesaña destacou o labor de Galaria no proceso de selección, pola “excelencia dos perfís biosanitarios e a atracción de talento internacional retornado”. Así mesmo, o persoal do centro público galego falou dos estritos procedementos e controis esixidos para obter o certificado de normas de correcta fabricación.

As terapias CAR–T son un tipo de terapia na que se modifican xeneticamente os linfocitos T do propio paciente para que ataquen as células canceríxenas. Este proceso comeza coa súa recolección e segue co posterior envío ao laboratorio. Unha vez alí, modifícanse para expresar o receptor quimérico, deseñado para recoñecer unha proteína específica da superficie das células canceríxenas e que non se atopa nas células normais do corpo. O obxectivo é que as células T obtidas recoñezan as células canceríxenas e as ataquen e destrúan.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando