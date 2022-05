Os servizos de cirurxía otorrinolaringolóxica, anxioloxía e cirurxía vascular do Sergas rexistran os mellores tempos de espera do Sistema Nacional de Saúde

Na especialidade cirúrxica de Anxioloxía e Cirurxía vascular, o Servizo Galego de Saúde rexistra os mellores datos de espera media con 52 días, moi por debaixo das restantes comunidades autónomas

Segundo os datos do Ministerio de Sanidade, o sistema sanitario galego tamén ocupa a primeira posición no que atinxe as intervencións cirúrxica da especialidade de Otorrinolaringoloxía con 68 días

O Servizo Galego de Saúde destácase como un dos mellores sistemas sanitarios de España no que atinxe ás listas de espera nas especialidades cirúrxicas de Otorrinolaringoloxía, e Anxioloxía e Cirurxía cardiovascular.

Nomeadamente, segundo os datos publicados no derradeiro informe do Ministerio de Sanidade, a especialidade cirúrxica de Otorrinolaringoloxía no Sergas rexistra unha espera media de 68 días e, no caso dos servizos cirúrxicos de Anxioloxía e Cirurxía cardiovascular, o tempo de espera medio para acceder a unha intervención descende até os 52 días. En ambos casos, o Servizo Galego de Saúde, rexistran os mellores datos do conxunto do territorio nacional.

De acordo coa información do Sistema Nacional de Saúde, os servizos galegos de Cirurxía xeral e Dixestivo e de Cirurxía plástica posúen os segundos mellores tempos de espera de toda España con 73 e 72 días, respectivamente.

Así mesmo, na especialidade de cirurxía Xinecoloxíca, o Sergas rexistra o terceiro mellor dato no que atinxe ás listas de espera dos restantes servizos do SNS.

Respecto das intervencións cirúrxicas dos servizos de Oftalmoloxía, Traumatoloxía, Cirurxía maxilofacial, Dermatoloxía, Uroloxía, Galicia sitúase en cuarta posición a nivel nacional e, no caso da Neurocirurxía, o Servizo Galego de Saúde rexistra o quinto prazo de agarda máis curto de España.

A Consellería de Sanidade agradece o traballo realizado polos profesionais do Servizo Galego de Saúde pois, estes datos, son reflexo do esforzo realizado durante todo o ano, polos equipos de profesionais de quirófano, cirurxiáns, persoal de enfermaría e celadores, entre outros.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.