O Servizo Galego de Saúde publica a relación provisional das listas de selección temporal da categoría de dietista-nutricionista

Trátase do primeiro procedemento de xeración de listas para esta categorías

Resultaron admitidos un total de 233 aspirantes

publica, na súa edición de hoxe, o anuncio polo que se dá publicidade á relación provisional coa orde de prelación e a puntuación obtidas polas persoas aspirantes admitidas no primeiro proceso de xeración das listas de selección temporal da categoría de dietista–nutricionista.

No prazo habilitado para a primeira inscrición, entre o 8 e o 21 de novembro de 2022, xeráronse 244 inscricións, resultando 233 persoas admitidas e 11 excluídas.

As listas atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde ( www.sergas.es ), no apartado Emprego Público–Listaxes de persoal estatutario. Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a aspirante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient–e/sección de procesos.

O Servizo Galego de Saúde incorporou, desde o pasado mes de decembro, a 94 dietistas–nutricionistas aos centros sanitarios. Así, coas novas listas ordenase a contratación futura nesta nova categoría.

O 9 de xaneiro de 2023 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto polo que se creaba a categoría estatutaria de dietista–nutricionista do Servizo Galego de Saúde. Neste senso, para axilizar a pronta dispoñibilidade desta lista de contratación temporal, o Sergas comeza xa, coa publicación de hoxe no Diario Oficial de Galicia, coa tramitación previa á apertura definitiva da lista de persoal dietista–nutricionista.

Actualmente, o Servizo Galego de Saúde xa dispón de listas de contratación temporal para a categoría de técnico/a superior en dietética, na que o acceso está habilitado para aspirantes con titulación de formación profesional de grao superior, e coa apertura desta nova lista de persoal dietista–nutricionista, amplía a súa oferta de inscrición ao persoal con titulación de grao universitario.

Entre as liñas de actuación da Administración sanitaria no ámbito da atención primaria figura definir e impulsar unha estratexia de saúde comunitaria que integre, entre outros, aqueles factores que, como a dieta, están relacionados co estilo de vida.

Por outra parte, tamén se considera estratéxico conectar os equipos de atención primaria con algunhas funcións, entre elas as propias dos nutricionistas, que cada vez serán máis necesarias para a prestación dos coidados que necesitan determinados pacientes. Sen embargo, dado o amplo currículo formativo desta profesión sanitaria, non se restrinxen as súas actividades ao ámbito da atención primaria, polo que se a prestación da asistencia así o demanda, a actividade deste colectivo profesional podería estenderse, igualmente, ao ámbito da atención hospitalaria.

O persoal dietista–nutricionista do Servizo Galego de Saúde desenvolverá, con carácter xeral, actividades orientadas á alimentación da persoa ou de grupos de persoas, adecuadas ás necesidades fisiolóxicas e, de ser o caso, patolóxicas das mesmas, e de acordo cos principios de prevención e saúde pública.

Neste intre, xa se contrataron en atención primaria a 95 profesionais inscritos nestas listas, para traballar no proxecto de saúde do plan de acción de atención primaria, seleccionadas pola data de titulación. Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando