O Servizo Galego de Saúde modifica dous puntos de aplicación nas listas de contratación temporal das diversas categorías que traballan no Sergas previo acordo en mesa sectorial

Acórdase un novo réxime de penalización por chamadas non atendidas máis beneficioso para aspirantes

Normal 0 21 false false false

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2023

Diario Oficial de Galicia (DOG) publica, na súa edición de hoxe, un novo acordo acordado no seo da mesa sectorial da sanidade que modifica o pacto que rexe a contratación temporal nos hospitais e centros de saúde do Servizo Galego de Saúde, así como nas entidades adscritas. Concretamente, modifícase o procedemento de contabilización de chamadas non atendidas a efectos de mellorar os tempos entre chamadas e menor penalización, e tamén un novo réxime de alternancia das ofertas entre prazas para acceso libre e promoción interna.

No relativo á modificación do réxime de penalizacións por chamadas non atendidas, a partir desta publicación so poderán computarse tres chamadas non atendidas por aspirante e día, en lugar de dez.

Co novo réxime nos chamamentos de carácter urxente, efectuaranse dúas chamadas. A efectos do cómputo da penalización, neste tipo de chamamentos tan só se poderá contabilizar unha chamada como non atendida en cada día. Se realizadas as dúas chamadas non se tivese contactado coa persoa aspirante, poderán seguirse os chamamentos pola orde correspondente.

Nos chamamentos non urxentes, de facerse máis de tres chamadas nun día, só se contabilizarán a efectos de penalización un máximo de tres chamadas non atendidas para ese aspirante e para ese día, sempre que entre elas medien 15 minutos.

Realizadas tres chamadas con intervalo inferior a quince minutos, o órgano competente poderá continuar co chamamento á seguinte persoa dispoñible pola orde da lista, pero so poderá contabilizar a efectos de penalización unha única chamada.

En ningún caso se poderán contabilizar a efectos de penalizacións máis de tres chamadas non atendidas por aspirante e día, xa deriven de chamamento urxentes ou non.

Deste xeito, clarifícase con precisión a contabilización das chamadas non atendidas que implicarían unha penalización, deixando atrás o réxime de penalización anterior.

O persoal fixo do Servizo Galego de Saúde ode optar a vínculos temporais doutras categorías, con esta promoción profesional resulta que o 50% das ofertas de nomeamentos interinos en praza vacante e os de duración igual ou superior a 2 meses, se reservan a favor das persoas aspirantes que figuren admitidas por esta quenda de promoción profesional, alternando os chamamentos deles cos de acceso libre.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando