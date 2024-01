O Sergas publica a resolución dos prazos de execución do concurso de traslados aberto e permanente de cinco especialidades de facultativo especialista de área

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 22 de xaneiro de 2024

O

Diario Oficial de Galicia

publica, na súa edición de hoxe, unha resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Sergas, pola que se publica o acordo da Mesa Sectorial sobre os prazos de execución do concurso de traslados aberto e permanente de cinco especialidades de persoal facultativo especialista de área.

Para as especialidades de cirurxía oral e maxilofacial, cirurxía pediátrica, cirurxía plástica, estética e reparadora, inmunoloxía e oncoloxía radioterápica, o inicio do ciclo anual do concurso de traslados aberto e permanente correspondente ao ano 2024 adíase ao 5 de xullo, en lugar do 15 de xaneiro que corresponde ás demais especialidades.





