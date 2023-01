O Sergas publica a relación provisional das listas de selección temporal da nova categoría de persoal estatutario de enxeñeiro biomédico

Xeráronse un total de 149 inscricións

A categoría con maior número de admitidos é a de técnico superior en ciencias da información, con 91

É o primeiro proceso de xeración destas listas

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 12 de xaneiro de 2023

a relación provisional coa orde de prelación e a puntuación obtida polas persoas aspirantes admitidas

no primeiro proceso de elaboración das listas de selección temporal da nova categoría de enxeñeiro superior biomédico e da categoría de técnico superior no ámbito das ciencias da información.

En total, x eráronse un total de 149 inscricións. A categoría con maior número de admitidos é a de técnico superior en ciencias da información, cun total de 91.

No pasado ano 2022, finalizou a primeira promoción da titulación de enxeñería biomédica na Universidade de Vigo. Os enxeñeiros biomédicos aplican principios científicos e de enxeñería para axudar a previr e tratar problemas de saúde, permitindo unha mellor optimización dos recursos sanitarios.

A enxeñaría biomédica é unha ciencia interdisciplinaria baseada na medicina, na bioloxía e na enxeñaría. É fundamental para unha variedade de tecnoloxías sumamente innovadoras e de produtos ou procesos do sector da asistencia sanitaria. A incorporación de persoal da titulación de enxeñaría biomédica conlevará unha utilización mellor dos recursos e procesos

O envellecemento da sociedade, o aumento da gravidade das enfermidades crónicas e o aumento dos custes da asistencia sanitaria estanse a converter en retos mundiais. Dado que a tecnoloxía desempeña un papel clave no sector dos servizos de sanidade e asistencia, as actividades de investigación, innovación e desenvolvemento en enxeñaría biomédica, xunto cos servizos médicos e asistenciais, son desafíos importantes na sociedade actual.

Os técnicos superiores en ciencias da información xogan un papel fundamental no sector sanitario, xa que a comunicación é unha ferramenta imprescindible para conseguir transmitir todos os avances e cambios á sociedade, feito este que se cabe acentuouse coa pandemia na que foi necesario a información continua da poboación a través das distintas canles de comunicación. Por este motivo dentro da categoría de técnico superior creouse esta lista na que se require titulación vinculada coas ciencias da información e o periodismo.

A selección de aspirantes efectuarase consonte o disposto na Resolución do 13 de xuño de 2016 pola que se aproba o Pacto sobre selección de persoal estatutario temporal do Sistema público de saúde de Galicia (DOG nº123, do 30 de xuño).

As listas atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (

www.sergas.es

), no apartado Emprego Público–Listaxes de persoal estatutario. Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a aspirante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient–e/sección de procesos.

Mañá, 13 de xaneiro de 2023, publicaranse as listas provisionais das categorías de enfermeiro e técnico en coidados auxiliares de enfermería.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando