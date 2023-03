O Sergas publica a relación provisional de admitidos e excluídos no proceso selectivo de estabilización mediante concurso de méritos das categorías de enfermería e médico de familia

Resultan admitidas provisionalmente 3.079 persoas, para un total de 501 prazas



En concreto, o número total de prazas convocadas neste proceso de concurso de méritos extraordinario é de 42 para a categoría de médico de familiar, e de 459 para a categoría de enfermería



O

Diario Oficial de Galicia

publica as resolucións da

Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde pola que se aproban as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo

de estabilización, polo sistema de concurso de méritos, para o ingreso nas categorías de persoal de enfermería e médico/a de familia.

Esta é a primeira fase do proceso de estabilización anunciado polo Servizo Galego de Saúde en decembro do ano 2022, e convocado con prazo de solicitude que remataba o 16 de febreiro. Nun mes, publicanse xa as listas de participantes no proceso extraordinario.

Nesta convocatoria, resultaron admitidas provisionalmente 3.079 persoas, para un total de 501 prazas.

En concreto, o número total de prazas convocadas neste proceso de concurso de méritos extraordinario para a categoría de enfermería é de 459. Ademais, súmanse a estas as 1.556 prazas ofertadas polo sistema de concurso oposición.

Para a categoría de médico/a de familia ofértanse 42 prazas polo sistema de concurso de méritos, e 150 prazas mediante concurso oposición.

Neste proceso de concurso de méritos resultaron admitidos/as, con carácter provisional, un total de 2.730 aspirantes na categoría de enfermería, e

349 en médico/a de familia. Do total de admitidos, 75 teñen o seu domicilio fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

As listas coa relación provisional de admitidos/as e excluídos/as atópanse publicadas, ao dispor dos usuarios, na web do Servizo Galego de Saúde (

www.sergas.es

). Ademais o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a aspirante en Fides/expedient–e, no apartado de “Procesos”.

Os aspirantes excluídos/as ou que non aparezan na lista de admitidos/as ou excluídos/as, dispoñen de 10 días hábiles (o prazo remata o

contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, para presentar reclamación dirixida á mesma Unidade de Validación á que dirixiron a instancia de participación, a través da cal poderán corrixir o defecto que motivou a súa exclusión.

Habilitouse un enderezo de correo electrónico no que os/as aspirantes poderán dirixir as súas dúbidas ou consultas:

oposicions@sergas.es

. Estas consultas non terán a consideración de reclamación.

Este proceso excepcional mediante concurso de méritos, xunto cos procesos convocados mediante concurso oposición para un total de 105 categorías de persoal estatutario, que se resolverán como máximo en dous anos, teñen por obxecto controlar e reducir a taxa de temporalidade no Sistema Sanitario Público de Galicia, para rebaixar a taxa actual e acadar no ano 2024, trala execución dos procesos previstos unha taxa por debaixo do 8%, como marca a Lei 20/2022.

Actualmente están en desenvolvemento os procesos selectivos para un total de 105 categorías de persoal estatutario, mediante procesos de concurso de méritos e concurso oposición que permitirán a incorporación de 5.585 profesionais como persoal fixo.

Esta mesma semana se publicarán as listas provisionais de persoas admitidas e excluídas no proceso selectivo de concurso oposición para a categoría de enfermería.

Unha vez transcorrido o prazo de reclamacións, publicaranse as listas coa baremación provisional, estando previstas para o mes de abril.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando