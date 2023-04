O Sergas publica a relación definitiva das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario

Xeráronse un total de 27.193 inscricións

Resultaron admitidos 27.025 aspirantes

O 7,15% foron novas inscricións realizadas despois da data límite de presentación do anterior proceso

Só resultan excluídas o 0,62% das solicitudes de participación

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2023

publica, na súa edición de hoxe, a relación definitiva coa orde de prelación e a puntuación obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de elaboración das listas de selección temporal de diversas categorías: enfermeiro, enfermeiro da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia–061, e técnico en coidados auxiliares de enfermería.

Xeráronse un total de 27.193 inscricións. Resultaron admitidos 27.025 aspirantes. O 7,15% foron novas inscricións realizadas despois da data límite de presentación do anterior proceso.

Só resultan excluídas o 0,62% das solicitudes de participación.

O total de aspirantes admitidos por categorías foron 13.626 en técnico en coidados auxiliares de enfermería, en 12.400 enfermeiro e 999 enfermeiro da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia–061.

O número de novas inscricións en relación ao pasado ciclo é de 1.117 en técnico en coidados auxiliares de enfermería, 777 en enfermeiro e 50 en enfermeiro da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia–061. Dos 50 novos inscritos nesta última lista, 48 están tamén inscritos na lista de enfermeiro do Servizo Galego de Saúde, dada a compatibilidade de inscrición en ambas listas.

As listas atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde ( www.sergas.es ), no apartado Emprego Público–Listaxes de persoal estatutario. Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo aspirante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient–e/sección de procesos.