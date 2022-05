O Sergas publica as puntuacións definitivas do proceso de actualización de listas de selección temporal de diversas categorías estatutarias

Resultaron admitidos 20.707 aspirantes

A categoría con maior número de admitidos é a de grupo auxiliar da función administrativa, con 10.276

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2022.–

O

publica, na súa edición de hoxe, a relación definitiva coa orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal das categorías de cociñeiro, grupo auxiliar da función administrativa, persoal de servizos xerais e pinche.

Resultaron admitidos 20.707 aspirantes. A categoría con maior número de admitidos é a de grupo auxiliar da función administrativa, con 10.276. O 19,75% foron novas inscricións realizadas despois da data límite de presentación do anterior proceso. Só resultan excluídas o 1,41% das solicitudes de participación.

As listas atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde ( www.sergas.es ), no apartado Emprego Público–Listaxes de persoal estatutario. Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a aspirante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient–e/sección de procesos.