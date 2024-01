O Sergas publica a adxudicación sen exame de prazas do concurso de méritos para a categoría de facultativo especialista en atención primaria

O proceso iniciado a través da Lei 2/2022 de medidas extraordinarias para prazas de difícil cobertura permitiu adxudicar con carácter fixo nesta primeira rolda un total de 65 prazas en centros de saúde de toda Galicia

O Servizo Galego de Saúde

a relación de persoas adxudicatarias en primeira rolda do concurso de méritos convocado para prazas de categoría de facultativo especialista en atención primaria.

Esta relación foi xa remitida para a súa publicación oficial no Diario Oficial de Galicia nos vindeiros días. Desde esa publicación oficial abrirase un prazo dun mes para que as persoas adxudicatarias podan tomar posesión das súas novas prazas.

Deste xeito, darase cobertura estable a 65 prazas de atención primaria de difícil cobertura que, ou ben se atopaban vacantes ou estaban cubertas por persoal interino e que non foran elixidas nos últimos procesos de concurso de traslados ou ofertas de emprego público.

Galicia incorpora con este proceso a 8 profesionais que non traballaban previamente en ningún outro servizo do Sergas, senón que proveñen doutras comunidades autónomas ou de organismos estatais como o Instituto Social da Mariña, e que decidiron optar a esta oportunidade de lograr unha praza en propiedade no Sergas.

Unha vez remate o prazo de toma de posesión, as 7 prazas que non foron adxudicadas nesta primeira rolda (A Mezquita, Calvos de Randín–Baltar, O Carballiño, O Carballiño–Beariz, Cualedro–Laza, Lobios–Entrimo e Ribeira) serán ofertadas de novo ao conxunto de persoas aspirantes que non obtiveron praza.

Galicia segue a dar, pois, resposta á necesidade de minimizar o déficit de persoal en atención primaria, namentres o Goberno central non reforma a lexislación do Estatuto Marco de persoal estatutario dos servizos de saúde, tal e como acordou por unanimidade o Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde en abril de 2018.

A través da Lei 2/2022, do 6 de outubro, de medidas extraordinarias dirixidas a impulsar a provisión de postos de difícil cobertura de determinado persoal estatutario do Sergas, a sanidade pública galega foi pioneira na medida, e así contará con novos médicos de familia con praza en propiedade en postos de difícil cobertura, e que terán atención ordinaria en centros de saúde e dúas gardas ao mes nos puntos de atención continuada (PAC) de referencia, cun compromiso mínimo de permanecer nese posto durante dous anos.

As prazas adxudicadas son, por área sanitaria:

·

Na área sanitaria da Coruña e Cee: Arteixo, Laxe e Vimianzo.

·

Na área sanitaria de Ferrol: Ares, As Pontes, Narón (4) e Fontenla Maristany (2).

·

Na área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza: A Pobra do Caramiñal, Boiro (3), Frades–Ordes, Mesía–Xanceda, Muros (Esteiro), Noia, Rianxo (2), Ribeira, Santa Comba, Teo (Cacheiras) e Trazo.

·

Na área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos: Baralla, Burela, Castro de Rei (Castro Ribeiras de Lea), Guntín, Meira, Monforte de Lemos, O Vicedo, Pedrafita do Cebreiro, Sarria, Viveiro e Xermade.

·

Na área sanitaria de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras: A Pobra de Trives (2), A Rúa–Petín, A Rúa–Larouco, Carballeda de Valdeorras–Rubiá, O Carballiño–Punxín, Coles–Piñor, Lobeira–Bande, O Irixo–San Amaro, Nogueira de Ramuín–Paderne de Allariz, O Barco de Valdeorras (2), Punxín–San Amaro, Verín–Laza, Viana do Bolo–Vilariño de Conso e Xinzo de Limia.

·

Na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés: Catoira, Forcarei, O Grove e Vilagarcía de Arousa (2).

·

E na área sanitaria de Vigo: Aldán (Cangas), Arbo, Covelo, Pazos de Borbén–Fornelos de Montes, Ponteareas e Redondela (2).

Desta forma, nas próximas semanas incorporaranse 65 profesionais de medicina familiar e comunitaria a estes centros de saúde.

Proximamente, publicarase a resolución de puntuación e adxudicación provisional dos concursos de méritos convocados para as prazas de pediatría de atención primaria e de hospitais comarcais, consideradas tamén de difícil cobertura.





