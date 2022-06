O Sergas dá un paso máis no proxecto galego de terapias avanzadas CAR-T

O Ministerio de Sanidade recoñece o continuo avance que vén realizando Galicia, coa designación de varios dos centros do Servizo Galego de Saúde á rede de terapias avanzadas CAR–T

O Ministerio de Sanidade acaba de recoñecer, a través da designación de varios dos centros do Servizo Galego de Saúde á rede de terapias avanzadas CAR–T, o continuo avance que realizou Galicia neste campo, e que, por conseguinte, a nosa Comunidade está preparada para ser referencia no Sistema Nacional de Saúde na administración destas terapias avanzadas e, deste xeito, poder atender a todos os pacientes.

A Xunta de Galicia segue a traballar para afianzar unha rede única de onco–hematoloxía galega, constituída principalmente polos tres grandes hospitais públicos de referencia (os complexos hospitalarios universitarios da Coruña, Santiago e Vigo), como peza clave neste proceso de alta complexidade, como son as terapias celulares avanzadas hematolóxicas. Esta estratexia permite concentrar coñecemento e experiencia para achegar a mellor calidade asistencial á cidadanía galega, e dar apoio e atención ao resto de hospitais da rede do Sergas, que se constituirán como nodos secundarios desta rede.

A oncohematoloxía avanzou de forma espectacular nos últimos anos, debido aos avances científico–técnicos nas novas terapias e técnicas diagnósticas que se van desenvolvendo. Dentro do arsenal terapéutico para o tratamento dos procesos oncohematolóxicos atópase desde a quimioterapia tradicional, a radioterapia, o transplante de proxenitores hematopoiéticos, e actualmente en auxe, as novas terapias celulares avanzadas.

Neste sentido, están a ser unha revolución os últimos avances en terapia farmacolóxica, cunha gran familia de medicamentos, denominados de forma xenérica medicamentos CAR–T. Estes fármacos están catalogados como medicamentos de terapia celular avanzada. En Galicia produciuse un avance continuo desde o ano 2018 neste ámbito tan especializado e innovador.

Ao respecto, no ano 2019 o Sergas complementou a formación dos especialistas dos tres centros hospitalarios, de hematoloxía clínica en terapia celular avanzada, a través de diversas rotacións externas en centros de referencia nacional e europeos, co obxectivo de adquirir as mellores habilidades e competencias nestas novas terapias.

Na actualidade, realízase unha aposta decidida para que Galicia conte cun centro de produción destes fármacos, que ademais sexa un centro de produción de CAR–T académico, e que impulse ao mesmo tempo a investigación. Nesta mesma liña de traballo, o Sergas incorporou ás tres universidades galegas neste proxecto. O investimento tecnolóxico para este centro é de tres millóns de euros, e o último trimestre deste ano será unha realidade a fabricación propia dos primeiros CAR–T en Galicia.

Ademais, os nosos tres hospitais de terceiro nivel, os complexos hospitalarios universitarios da Coruña, Santiago e Vigo, conseguiron as cerficacións farmacéuticas e de calidade durante os anos 2020 e 2021. Estas acreditacións externas avalan os procedementos e toda a tecnoloxía necesaria para a administración deste tipo fármacos, e xustifican por si mesmas, de forma obxectiva, a alta cualificación e preparación que contan os nosos centros asistenciais nesta liña de traballo.

Cómpre sinalar, así mesmo, que a Consellería de Sanidade vén de adxudicar, recentemente, o subministro de equipamento de procesamento celular para a fabricación de terapia celular CAR–T e un equipo de formulación final de produto, por un importe de 726.000 euros.

Sanidade lembra que, por mor das estritas normas regulatorias, para minimizar contaminacións cruzadas e maximizar a seguridade e estandarización do produto final, requírese un equipo semi–automatizado que permita realizar todos os pasos críticos de produción de medicamentos CAR–T, desde a selección celular, á activación, transdución, expansión e obtención do produto final.

O feito de que o equipo traballe en sistema pechado é esencial, xa que proporciona unha fabricación con puntos de contacto mínimos, minimizando o risco de erros e reducindo os requisitos de sala limpa, ao tempo que aumenta a seguridade do produto e do operador. Todo isto reduce, ademais, os custos de fabricación, debido a uns menores gastos de mantemento da sala, dos controis do proceso e da vestimenta do persoal, e supón un incremento dos niveis de seguridade do proceso de fabricación, posto que o produto non queda exposto ao ambiente en ningún momento do proceso.

Con esta adxudicación, o departamento sanitario galego dá un paso máis na posta en marcha do centro de fabricación de inmunoterapias de Galicia que, en función do convenio asinado entre Xunta e a Universidade de Santiago de Compostela o pasado 27 de maio, se ubicará nas instalacións da USC.

As novas instalacións de produción celular, disporán de salas brancas para a produción de terapias celulares avanzadas e medicamentos CAR–T laboratorios de control de calidade, salas de criopreservación, ademais doutros espazos destinados a usos auxiliares e administrativos.

O novo centro de fabricación situará a Galicia na vangarda dos tratamentos contra o cancro e será un punto de referencia no eido do estudo e a innovación, grazas á creación da nova Unidade de Investigación de terapias celulares avanzadas e medicamentos CAR–T, na que participarán conxuntamente o persoal do novo centro, grupos de Investigación das tres universidades galegas, ademais doutros institutos e organismos de investigación sanitaria.





