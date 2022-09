O Sergas e a oenegué Tierra de Hombres camiñan xuntos por mellorar a saúde dos menores africanos

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2022

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; realizou esta mañá unha etapa do Camiño de Santiago organizado pola oenegué Tierra de Hombres, co ánimo de apoiar o traballo dunha Fundación, que desde o ano 2005 colabora co Servizo Galego de Saúde, e cuxa labor se centra en que menores procedentes do continente africano poidan acceder a intervencións cirúrxicas, que non se practican no seus países de orixe.

O responsable da carteira sanitaria da Xunta agradeceu o traballo do conxunto de voluntarios que forman parte desta oenegué, e puxo en valor todo o seu esforzo durante o acompañamento hospitalario dos nenos e nenas que son operados nos centros sanitarios galegos.

Pola súa banda, o delegado de Tierra de Hombres en Galicia, José Raúl Besada; apuntou que nestes intres a Fundación conta con 2 menores acollidos na nosa comunidade, e que, nos vindeiros tres meses, recibirá outros 6 menores para ser operados.

Durante todos estes anos, o traballo colaborativo entre o Servizo Galego de Saúde e a Fundación Tierra de Hombres, posibilitou operar a máis de 100 menores procedentes de países africanos.

