O Sergas modifica o pacto de selección temporal respecto das situacións relacionadas co nacemento de fillos

A modificación do Pacto prodúcese logo do acordo unánime coas organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial CIG, CCOO, CSIF, SATSE e UGT

Ofertaranse contratos aos aspirantes que ata esta modificación se encontraban en situación de suspensión de chamamentos



(DOG) publica, na súa edición de hoxe, a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se modifica o Pacto de selección temporal do persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia.

Esta modificación do Pacto prodúcese logo do acordo unánime coas organizacións sindicais presentes na Mesa Sectorial CIG, CCOO, CSIF, SATSE e UGT e permite levar a efecto

a previsión contida no I Plan de igualdade entre mulleres e homes no Servizo Galego de Saúde (2021–2024), que obriga a realizar a análise con perspectiva de xénero da regulación contida no Pacto de selección de persoal estatutario temporal.

A modificación acordada é de aplicación ao todo o persoal estatutario facultativos, sanitarios e persoal de xestión e servizos.

