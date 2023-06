SERGAS e FADEMGA renovan o compromiso coa promoción da saúde mental coas persoas con discapacidade intelectual

Trátase do terceiro convenio asinado entre as entidades, co obxetivo de realizar actividades de sensibilización, mellora da comunicación e promoción da saúde mental coas persoas con discapacidade intelectual, no Sistema Sanitario Público de Galicia

O Conselleiro de Sanidade, Julio Garcia Comesaña, e o presidente de FADEMGA, Eladio Fernández–Pérez, asinaron esta mañá en San Lázaro un convenio de colaboración entre o Servicio entre o Servizo Galego de Saúde e a Federación Galega de Asociacións en Favor das Persoas con Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento (FADEMGA Plena Inclusión Galicia), para a realización de actividades de sensibilización, mellora da comunicación e promoción da saúde mental coas persoas con discapacidade intelectual no Sistema Sanitario Público de Galicia

FADEMGA conta con 40 entidades galegas federadas que prestan servizo a 4.409 persoas con discapacidade intelectual. O convenio asinado esta maña é o terceiro e inclúe as seguintes actividades:

Este convenio de colaboración non establece obrigas ou compromisos de carácter económico entre as partes asinantes e, en consecuencia, non precisa consignación orzamentaria.

Tamén asistiron ao acto da sinatura, o director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal; a Subdirectora xeral de Atención Primaria, Sinda Blanco; a Xefa de Servizo de Saúde Mental, María Tajes; e a técnica da federación responsable do programa de saúde mental, Pilar Villaverde Souto.

