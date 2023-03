A UE selecciona a Galicia como exemplo de coordinación do Pacto das alcaldías polo clima e propón extrapolar o seu modelo a outros países

O IEECP pretende trasladar o modelo de gobernanza multinivel que desenvolve a Xunta a Francia, Italia, Croacia, Portugal, Bulgaria e Romanía



Galicia conta xa con 285 concellos adheridos a esta iniciativa, dos que o 87 % xa deseñaron un Plan de Acción polo Clima e a Enerxía Sustentable para o que contaron con 1,3 M? en axudas do Goberno galego



A Unión Europea selecciona a Galicia como exemplo de coordinación do Pacto das alcaldías polo clima e a enerxía e propón extrapolar o seu modelo a outros países, tal e como lle trasladaron representantes do Instituto para a Política Europea do Clima e Enerxía (IEECP) á directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez, nunha reunión que mantiveron recentemente por videoconferencia.

No marco do proxecto NECPlatform, financiado con fondos LIFE, o IEECP seleccionou a coordinación que desenvolve a Xunta do Pacto das Alcaldías como exemplo de boas prácticas de gobernanza multinivel co obxectivo de trasladar esas estruturas a Francia, Italia, Croacia, Portugal, Bulgaria e Romanía no marco da actualización dos plans nacionais integrados de enerxía e clima.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando