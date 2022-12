A selección de dous proxectos sobre intelixencia artificial no programa Retech reafirma o liderado de Galicia nesta tecnoloxía

A creación dun xemelgo dixital de Galicia e a iniciativa Civil UAVs de aeronaves non tripuladas, promovidas pola Xunta, atópanse entre as seleccionadas polo Estado para recibir financiamento no marco do Plan Recuperación



Tamén foi seleccionada unha proposta galega sobre ciberseguridade entre as primeiras iniciativas emblemáticas das Redes Territoriais de Especialización Tecnolóxica (RETECH)



Tres iniciativas promovidas pola Xunta de Galicia, dúas relacionados coa Intelixencia Artificial e unha coa ciberseguridade, forman parte dos 11 proxectos emblemáticos de transformación dixital seleccionados polo Goberno do Estado na primeira fase do Programa de Redes Territoriais de Especialización Tecnolóxica (Retech).

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando