A segunda edición do Encontro Galego de Ciberseguridade terá lugar os días 9 e 10 de novembro na Cidade da Cultura

As xornadas, organizadas polo Nodo CIBER.gal, reúnen a profesionais e entidades de referencia que ofrecerán relatorios destinados ao tecido empresarial, á cidada–nía e ás Administracións Públicas



Esta edición incorpora novidades para os diferentes perfís, como un Escape Room virtual de ciberseguridade, unha representación teatral sobre o acoso nas redes sociais, sesións de hacking en directo e sorteos e premios entre os asistentes presenciais do Encontro



O prazo de inscrición abrirase nos vindeiros días tanto para a asistencia presen–cial, con limitación de prazas, como para a modalidade en liña



Santiago de Compostela, 14 de outubro de 2021

Os día 9 e 10 de novembro o Edificio Fontán da Cidade da Cultura acollerá a segunda edición do Encontro Galego de Ciberseguridade CIBER.gal

dirixido a empresas, cidadanía e administracións públicas. Durante dúas xornadas e a través de diferentes actividades e relatorios de expertos de referencia, abordarase o estado da ciberseguridade nas empresas, traballadores e cidadáns, así como a súa importancia no día a día de todos nós.

A mañá da primeira xornada centrarase nos retos da ciberseguridade nas administracións públicas, abordando os avances da Xunta e do Goberno do Estado neste ámbito, as implicacións para este sector da nova normativa estatal, as liñas de colaboración e sinerxías entre administracións públicas e casos de éxito como o da Generalitat Valenciana. Na tarde deste día o público obxectivo será o tecido empresarial e abordaranse aspectos como as medidas públicas de apoio para facer mellorar a ciberseguridade na industria, a importancia da ciberresiliencia nas entidades, os novos retos aos que se enfrontan os responsables de tecnoloxías nas organizacións, as tendencias delituosas que están afectando ao sector privado neste 2022 ou a ciberseguridade na Intelixencia Artificial e no metaverso.

A segunda xornada está orientada á cidadanía, e afondará na importancia da formación e retención de talento no ámbito da ciberseguridade. Ademais, terá lugar unha representación teatral sobre o acoso nas redes sociais da man da Escola Superior de Arte Dramático de Galicia. Haberá un relatorio con hacking en directo, para facer ver aos asistentes como, nunha soa acción, se pode converter un mesmo en vítima dun ciberdelincuente. Tamén se contará con espazos técnicos de exposicións sobre proxectos e ideas de ciberseguridade e a entrega de premios dos diferentes concursos.

O Encontro Ciber.gal ofrecerá actividades complementarias para enriquecer o seu programa principal. Ademais da segunda edición do exitoso concurso de escolares Ciberseguridade no cole! organizado por Telefónica no marco do Encontro que conta xa con preto de 100 inscritos, Cátedra R e Gradiant organizarán un Capture The Flagque porá a proba os coñecementos e habilidades dos participantes no eido da ciberseguridade. A Cátedra R tamén apoia a celebración do encontro impartindo un obradoiro sobre o análise forense de imaxes manipuladas. Outra das novidades é a de actividades específicas dirixidas ao colectivo senior para favorecer a súa confianza no uso de tecnoloxías dixitais, que ven da man de Telefónica para empoderar aos nosos maiores no uso seguro das tecnoloxías. Haberá sorteos e premios entre os asistentes que acudan de xeito presencial ás xornadas.

Este ano apoian a celebración do Encontro entidades pertencentes ao Nodo CIBER.gal, axente que organiza as xornadas, pero tamén outras non vinculadas a este ecosistema como mostra do seu compromiso coa importancia da ciberseguridade a todos os niveis no día a día. Abanca, NTTDATA e Grupo Oesía son patrocinadores estratéxicos do II Encontro CIBER.gal.

O programa completo de Cibergal pode consultarse nesta ligazón:

O encontro galego de ciberseguridade CIBER.gal é unha das iniciativas promovidas e organizadas no marco do nodo galego de ciberseguridade, que foi constituído en xullo de 2020, impulsado pola Xunta de Galicia en colaboración co Instituto Nacional de Ciberseguridade (INCIBE), o Centro Criptolóxico Nacional (CCN), as catro deputacións provinciais de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Dende a súa creación fóronse adherindo a este espazo de cooperación público–privado máis de 45 entidades de diversos sectores, entre as que se atopan as tres universidades públicas galegas.

A ciberseguridade é unha das tecnoloxías máis relevantes no momento actual e a Estratexia Galicia Dixital 2030 considera prioritario o seu impulso na Comunidade.





