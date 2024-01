A sede da Xunta acollerá o 22 de xaneiro unha xornada formativa para adestradores de fútbol

Lugo,

14

de xaneiro de 2024

A Delegación Territorial da Xunta en Lugo acollerá o vindeiro 22 de xaneiro a III Xornada de Actualización e Reciclaxe para adestradores de fútbol, organizada pola Real Federación Galega de Fútbol (RFGF). Desenvolverase de 17,00 a 22,00 horas no salón de actos.

O delegado territorial da Administración autonómica, Javier Arias, reuniuse co delegado da RFGF en Lugo, Manuel Castro Núñez; e co adestrador do CF Ribadeo e membro do Comité Galego de Adestradores da RFGF, Daniel Moirón, para abordar os detalles deste encontro.

Está previsto que interveñan como relatores os adestradores Paco López –ex do Granada CF ou do Levante UD– e José Gomes ? con traxectoria na SD Ponferradina, Río Ave, Chaves ou UD Almería –. Tamén estarán Karim Hamidi, coordinador adxunto na etapa formativa do Villarreal CF; e Joaquín Dosil, psicólogo deportivo.

