O sector tecnolóxico galego creou preto de 1.400 postos de traballo no 2021, o incremento máis elevado dos últimos cinco anos

A porcentaxe de persoas ocupadas no sector creceu un 7,2% no último ano, acadando os 20.740 empregados

Galicia conta con 2.961 empresas TIC, un 2,2% máis que en 2020, o que a sitúa quinta no ranking estatal por número de empresas tecnolóxicas

O valor engadido bruto (VEB) do sector TIC galego supera aos 1.700 millóns de euros e supón o 2,69% do PIB galego

A aplicación de tecnoloxías disruptivas incrementouse significativamente nas empresas galegas no último ano

A máis estendida é o IoT, presente no 34% das tecnolóxicas galegas, seguida polo Bussines Intelligence que aplican máis do 28%, os Chat Bots cun 24,2% e o Big Data que empregan máis do 22%

Respecto ao comercio online, una de cada tres empresas do sector venderon os seus produtos ou servizos a través da Rede e supón o 56% do seu volume de negocio

O 30,2% das empresas TIC levaron a cabo actividades de I+D+i durante os 3 últimos anos, e destas, o 70% obtivo resultados comercializables







