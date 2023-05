O secretario xeral da Emigración asiste á proxección de “As Bestas” no Forum Audi de Ingolstadt, dentro do ciclo de cine no que colabora o centro español desta localidade

O secretario Xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, asistiu á proxección do filme hispano–francés “As Bestas”, invitado polo Centro Español de Ingolstadt, que colabora no ciclo audiovisual CinEscultura de Regensburg. O acto desenvolveuse no Forum Audi da localidade alemá, e no mesmo estiveron presentes o cónsul xeral de España en Múnich, Ángel Boixareu, o vicepresidente de Recursos Humanos de Audi AG, Xavier Ros, , o director do ciclo, Pedro Álvarez e os directivos do Centro Español de Ingolstadt.