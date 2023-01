Santiago de Compostela acollerá o vindeiro 27 de xaneiro un gran acto para reivindicar o impulso do Corredor Atlántico do noroeste

Galicia, Castela e León e Asturias reforzan a alianza que permitiu corrixir o erro histórico que deixaba o noroeste peninsular fóra do trazado dos corredores europeos de transporte de mercadorías

No encontro presentarase a estratexia consensuada na que se definen os obxectivos e as liñas de actuación para a modernización da rede ferroviaria das tres autonomías co obxectivo de incrementar a súa competitividade territorial

O noroeste aspira a triplicar o volume de mercadorías transportado por ferrocarril para acadar cotas equivalentes á media europea

As tres comunidades demandarán un plan director do Corredor Atlántico que atenda as necesidades do noroeste e impulse os investimentos co apoio da UE



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 13 de xaneiro de 2023

Santiago de Compostela acollerá o vindeiro 27 de xaneiro un gran acto destinado a reivindicar o impulso do Corredor Atlántico do noroeste. Ese foro estará liderado polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o presidente da Junta de Castela e León, Alfonso Fernández Mañueco, e o presidente do Principado de Asturias, Adrián Barbón, e contará coa participación do empresariado, os portos e as plataformas loxísticas das tres comunidades.

Con este encontro, Galicia, Castela e León e Asturias dan un paso máis para reforzar a alianza estratéxica constituída en 2017 e que permitiu corrixir o erro histórico que supuña deixar o noroeste peninsular á marxe do trazado dos corredores europeos de transporte de mercadorías.

Neste momento, as tres comunidades consideran imprescindible aproveitar a oportunidade única do reforzo dos orzamentos da UE co fin de paliar os efectos derivados da covid–19 coa creación extraordinaria dos fondos Next Generation UE para impulsar a remodelación global da rede ferroviaria do noroeste que está incluída no trazado do Corredor Atlántico, ademais dos xa previstos recursos do mecanismo Conectar Europa, que no programa 2021–2027 está dotado con 25.800 M? para o sector do transporte.

No evento, que terá lugar no Palacio de Congresos de Santiago, farase pública a estratexia elaborada de forma coordinada polas tres autonomías do noroeste para definir os obxectivos concretos e as liñas de traballo que deben guiar a modernización da rede ferroviaria de mercadorías no noroeste e incrementar así a súa competitividade territorial.

Entre eses obxectivos está o de triplicar o transporte de mercadorías por ferrocarril no horizonte do ano 2040, pasando dos 7 millóns de toneladas/ano a máis de 20 millóns de toneladas/ano.

Dese xeito, sería posible chegar a transportar a través do ferrocarril ata o 12% das mercadorías, acadando así unha porcentaxe de cota modal similar á media europea.

As tres comunidades demandarán a elaboración por parte do Goberno de España dun plan director do Corredor Atlántico que atenda as necesidades do noroeste e impulse os investimentos co apoio da UE.

Así mesmo, reclamarase a creación dun comisionado do Corredor Atlántico que facilite a interlocución entre o Executivo central e as comunidades autónomas para establecer de forma coordinada as prioridades de actuación no marco do desenvolvemento desa infraestrutura.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando