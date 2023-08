Sanidade urxe de novo o Concello de Viveiro a que tome medidas para mellorar a calidade da auga na praia de Celeiro

A Xunta xa lle advertiu ao Concello en febreiro que a calidade da auga fora insuficiente nas últimas tres temporadas de baño, sen que o goberno local actuara

A Consellería de Sanidade lembra que a competencia legal do control sanitario do medio natural correspóndelle ás autoridades municipais, quen deben identificar a orixe da contaminación e corrixila ou eliminala

O Concello de Viveiro poderá volver solicitar a inclusión da praia de Celeiro no Programa de vixilancia sanitaria de zonas de baño en canto acredite a realización de actuacións para a mellora da calidade da auga



A Consellería de Sanidade urxe de novo o Concello de Viveiro a que tome as medidas oportunas para mellorar a calidade da auga na praia de Celeiro e así volver ser incluída no Programa de vixilancia sanitaria de zonas de baño.

A pesar de que a Xunta lle advertiu ao goberno local no mes de febreiro que nas últimas tres temporadas de baño a calidade da auga fora insuficiente, o Concello de Viveiro non actuou para reverter a situación.

Polo tanto, tal e como consta no Programa de vixilancia sanitaria de zonas de baño, cando a calidade da auga é insuficiente durante varias tempadas significa que existe unha contaminación permanente e non puntual. En consecuencia, non se realizará vixilancia sanitaria destas augas ata que o Concelloachegue un informe que xustifique a adopción de medidas destinadas á mellora da calidade da auga, xunto con resultados analíticos favorables da zona de baño.

Tendo en conta que o control sanitario do medio natural é competencia da administración local, é o Concello quen debe dar as explicacións oportunas da orixe ou orixes da contaminación das augas. Por responsabilidade e obriga legal, o Concello debe tomar as medidas oportunas para comunicar á poboación que debe absterse do baño, establecer actuacións para determinar as causas polas que a auga non acada a clasificación suficiente e prever a redución ou eliminación destas causas.

En canto o Concello acredite a realización de actuacións que melloran a calidade da auga do baño, poderá solicitar a súa inclusión na sección II do Rexistro de Augas de Baño de Galicia (Augas de baño en avaliación) e esa zona de baño incluirase no Programa de vixilancia sanitaria de zonas de baño da Dirección Xeral de Saúde Pública.





