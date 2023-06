Sanidade publica a resolución das axudas para a realización de programas de carácter sociosanitario

As axudas abranguen catro liñas de actuación, as enfermidades neurodexenerativas; o trastorno do espectro autista; o dano cerebral adquirido; e as enfermidades raras e linfedema

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2023

publica, na súa edición de hoxe, unha Resolución da Consellería de Sanidade pola que se publican as subvencións concedidas para entidades privadas sen ánimo de lucro a fin de desenvolver programas de carácter sociosanitario ao longo do ano 2023. O importe total das subvencións é de 250.000 euros, que este ano, co obxectivo de acadar un reparto máis equitativo das axudas entre as distintas tipoloxías de programas, dividiuse en catro liñas de financiamento:

(incluíndo alzheimer, demencias e parkinson).

Liña II: Trastorno do espectro autista.

Liña III: Dano cerebral adquirido, parálise cerebral e epilepsia.

Os programas subvencionados son programas no eido da rehabilitación fisioterapéutica, logopédica, cognitiva, terapia ocupacional e apoio psicolóxico destinados á atención e rehabilitación dos colectivos de persoas afectadas polas patoloxías incluídas nas liñas de actuación establecidas.

Recibíronse 45 solicitudes en total. O número de programas beneficiarios ascende a 24, seis máis que no 2022.

Liña I: Enfermidades neurodexenerativas : Agadea, Aodemper, Afaga, Asociación de familiares de alzheimer de Chantada, Asociación de familiares de enfermos de alzhéimer de Ourense, AFA–Viveiro, Asociacións de familiares de enfermos de alzhéimer de Monforte, Acem, Agaela, e Afan.

Liña II: Trastorno do espectro autista: Aspanaes, Bata, Federación autismo Galicia, Apacaf, Asociación autismo Ourense, e Aspaneps.

Liña III: Dano cerebral adquirido, parálise cerebral e epilepsia: Apamp, Adaceco, Sarela e Alento.

Liña IV: Enfermidades raras e linfedema: Fegerec, Agadhemo, Asociación galega de fibrose quística e a Liga reumatolóxica galega de loita contra o reumatismo.

