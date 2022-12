A sanidade pública galega continúa sendo referente mundial en medidas para o desafío climático no coidado da saúde

O Servizo Galego de Saúde recibe da organización Desafío Climático para o Coidado da Saúde tres premios de ouro nas categorías de enerxía renovable, resiliencia climática e liderado climático, e a área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza é distinguida con outros tres galardóns

Galicia recibe un total de 6 premios dos 50 galardóns concedidos a servizos sanitarios de máis de 15 países de todo o mundo

A sanidade galega continúa sendo unha referencia na posta en marcha de accións para mitigar os impactos do cambio climático, utilizando a innovación, o enxeño e investindo nas súas instalacións para protexer ás persoas e ao planeta.

Así o reflicten os seis galardóns acadados polo sistema público sanitario galego e outorgados pola organización Desafío Climático no Coidado da Saúde –Health Care Climate Challenge–, que acaba de distinguir ao Servizo Galego de Saúde con tres premios de ouro nas categorías enerxía renovable, resiliencia climática e liderado climático. A estes tres galardóns súmanse os obtidos pola área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza, que conseguiu o premio de ouro ao liderado climático, e os de prata á resiliencia climática e redución de gases de efecto invernadoiro. En total, Galicia recibe 6 premios, dos concedidos pola organización climática en todo o mundo.

Os galardóns recoñecen o traballo do Sergas e da área sanitaria de Santiago como Campións do Clima 2022, ao ser institucións líderes na creación de atención médica intelixente desde o punto de vista climático. Nomeadamente, tanto o Sergas como a área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza destacan polo seu traballo nos tres piares do Desafío Climático no Coidado da Saúde: a mitigación, a resiliencia e o liderado, cunha labor que vai dende a redución da pegada climática ata o abastecemento de enerxía renovable para alimentar as súas instalacións, así como a colaboración coas súas comunidades para prepararse para os impactos do cambio climático utilizando a innovación, o enxeño e os investimentos para protexer ás persoas e ao planeta.

Entre os campións deste ano 2022 hai 50 institucións de atención médica de máis de 15 países.

Nos anos 2020 e 2021 Galicia resultou galardoada con premios de ouro e prata polas súas iniciativas para dar resposta á crise climática desde o sistema sanitario galego. Neste sentido, o Sergas leva máis de dez anos inmerso nun proceso de transformación cara a un sistema sanitario sostible e resiliente, poñendo en marcha iniciativas innovadoras que promoven a sustentabilidade.

Así mesmo, o pasado ano o Sergas sumouse ao proxecto Race to Zero, que promove Nacións Unidas co obxectivo de acadar cero emisións de carbono nas instalacións sanitarias no 2040, sendo o Sergas o único servizo de saúde de todo o Estado que apostou pola carreira cara ao cero.

Outras medidas neste campo destacadas son os proxectos Low Carbon e o Life Resystal, iniciativa piloto no Hospital de Lugo, o primeiro, e no de Ourense, o segundo. O Low Carbon marca as actuacións de descarbonización de toda a rede sanitaria pública galega, e Life Resystal busca aumentar a resiliencia de todas as infraestruturas da saúde a través de accións que redunden no aumento de zonas verdes e na mellora da eficiencia enerxética.

Precisamente, tres centros hospitalarios do Servizo Galego de Saúde foron galardoados recentemente na iniciativa “os +10 Hospitais polo Programa de saúde de Glasgow”. O Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo foi premiado polo seu plan de xestión do Carbono; o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense recibiu a distinción polo seu compromiso polo clima, e o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago foi galardoado polo aforro enerxético baseado no aforro de enerxía primaria.

Tamén, e coa colaboración da Consellería de Medio Ambiente, o Sergas está a impulsar proxectos singulares que promoven unha economía máis verde e respectuosa co medio ambiente. Así, a madeira está a ser un elemento estrutural na construción de novos centros de saúde e tamén como revestimento naqueles nos que se están a acometer obras de reforma. Ao respecto, o Sergas é socio oficial da Nova Bauhaus Europea, o único sistema de saúde europeo nesta iniciativa.

