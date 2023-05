Sanidade e a Federación Galega de Irmandades de Doadores de Sangue colaboran no fomento da hemodoazón en Galicia

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e o presidente da Federación Galega de Irmandades de Doadores de Sangue, Manuel Fonseca Gómez, renovaron o seu convenio anual

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 10 de maio de 2023

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, e o presidente da Federación Galega de Irmandades de Doadores de Sangue, Manuel Fonseca Gómez, asinaron esta mañá, no edificio administrativo da Consellería de Sanidade, un novo convenio de colaboración para o desenvolvemento, por parte desta institución, da promoción da hemodoazón con todos os medios ao seu alcance, en coordinación co Sergas. No acto de sinatura estiveron presentes, ademais, o director Xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal Viñas, e a directora de ADOS, Marisa López García.

O Servizo Galego de Saúde achegará 58.200 euros para o cumprimento deste convenio de colaboración, que ten por obxecto fomentar a doazón altruísta de sangue en Galicia. O antedito acordo estará vixente ata o 31 de decembro do presente ano.

A Federación Galega de Irmandades de Doadores de Sangue agrupa a distintas asociacións que teñen como fin a promoción da hemodoazón en Galicia baixo a coordinación da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), para tentar incentivar a participación da cidadanía nas campañas de doazón, así como promover una conciencia social favorable a este solidario xesto. Con ese obxectivo, participan en campañas de radio e televisión, reparten materiais informativos, percorren concellos contactando directamente coa xente, promoven charlas e atenden todos os requirimentos dos doadores nas súas oficinas, persoal e telefonicamente.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando