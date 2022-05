Sanidade detecta dous novos posibles casos da varíola do mono

Até o de agora, a Dirección Xeral de Saúde Pública enviou ao Instituto de Saúde Carlos III as mostras de tres posibles casos desta enfermidade en Galicia, todos eles sen confirmación definitiva

A Consellería de Sanidade vén enviar as mostras de dous novos posibles casos da enfermidade da varíola do mono ao Instituto de Saúde Carlos III.

Até o de agora, a Dirección Xeral de Saúde Pública comunicou ao Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias, un total de tres posibles casos de infección, todas elas á espera dun diagnóstico definitivo.

Nomeadamente, o pasado venres Sanidade enviou a Madrid as mostras da primeira das persoas que presentou na nosa comunidade un cadro compatible coa definición da varíola do mono. Nas últimas horas, o departamento sanitario da Xunta comunicou dous novos posibles casos e remitiu as mostras ao Instituto de Saúde Carlos III, para que estas sexan avaliadas nos seus laboratorios.

Á espera dos resultados definitivos, cómpre salientar que estas tres persoas atópanse estables.

Desde que recibiu a alerta internacional sobre a varíola do mono, o pasado martes 17 de maio, Galicia está vixiante para poder identificar e confirmar, os posibles casos desta enfermidade.

Neste senso, a Dirección Xeral de Saúde Pública vén de adaptar o protocolo para a detección de posibles casos ao recibido o pasado venres do Ministerio Sanidade. Así, o novo documento establece unha nova definición para buscar/detectar novos casos, concreta a consideración de ‘contacto’, e incorpora as medidas de prevención/precaución que debe adoptar a cidadanía e o conxunto de profesionais dos centros sanitarios.

