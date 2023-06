Sanidade comeza unha campaña de comunicación -mediante envío de SMS- para informar á poboación susceptible de vacinarse fronte ao herpes zóster e o pneumococo

O obxectivo desta medida é favorecer que as persoas ás que lles correspondan estas indicacións de vacinación teñan acceso a toda a información dispoñible sobre as mesmas

A Dirección Xeral de Saúde Pública incorpora a partir do 12 de xuño novas pautas de vacinación contra o pneumococo para as persoas aos 65 anos, tras a aprobación da nova vacina conxugada 20 valente (VNC20)



Santiago de Compostela, 10 de xuño de 2023

A Dirección Xeral de Saúde Pública inicia unha nova campaña de comunicación –mediante o envío de SMS–, para informar á poboación susceptible de vacinarse fronte ao Herpes Zóster e o Pneumococo, da posibilidade de solicitar cita para a administración destas vacinas, así como de toda a información dispoñible sobre as súas indicacións.

Neste senso, desde o vindeiro luns 12 de xuño, os centros de saúde comezarán coa administración da nova vacina antipneumocócica conxugada 20 valente (VNC20) Apexxnar®, de xeito sistemático nas persoas de 65 anos, ademais de vacinación nas persoas con condicións de risco (de 18 e máis anos).

Ademais, as persoas que así o soliciten tamén poderán recibir

a vacina fronte ao herpes zóster (Shingrix®) como

vacinación sistemática, entre a poboación xeral que cumpra no 2023, 65 anos e 80 anos (nados en 1958 e 1943).

Para favorecer que as persoas ás que lles correspondan estas indicacións as coñezan, e ademais facilitar o acceso a información dispoñible sobre estas infeccións, a poboación diana recibirá unha comunicación –vía SMS–, por parte da Consellería de Sanidade. Así mesmo, tamén poderán solicitar a súa cita polas canles habituais no seu centro sanitario e recibir a/as vacina/s que lle correspondan.

O pasado 15 de setembro de 2022, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade presentou o “Calendario de vacinación ao longo de toda a vida”, do que forman parte estas dúas vacinas, destinadas á inmunización e protección dos adultos fronte a dúas enfermidades inmunoprevibles habituais no noso medio.

A vacinación fronte a enfermidade pneumocócica ten unha longa traxectoria na nosa comunidade autónoma, iniciándose no ano 2000 para todas as persoas de 65 anos, e tamén para as pertencentes a grupos de risco. Así, sufriu diferentes cambios a medida que se foron modificando as indicacións da vacina, ata que no ano 2017, se estendeu á indicación para todas as persoas ao cumprir 65 anos.

Malia que xa formaba parte do calendario galego como vacina trecevalente, a principal novidade fronte á enfermidade pneumocócica na nosa comunidade é a súa substitución pola VNC20 (Apexxnar®). Unha nova vacina que contén 20 polisacáridos capsulares pneumocócicos conxugados, tendo algúns destes novos serotipos especial relevancia epidemiolóxica na enfermidade pneumocócica do adulto.

A medida tenta ampliar e mellorar a protección fronte a enfermidade pneumocócica, sobre todo fronte as súas formas máis graves: pneumonía, meninxite ou sepse que xeran máis patoloxía, ingresos hospitalarios e incluso poden ser mortais, contribuíndo ademáis a reducir o uso de antibióticos e as súas resistencias.

Pola súa banda, no caso da vacina fronte ao herpes zóster, trátase dunha nova vacina que entra a formar parte do calendario galego e que vai destinada a dous grupos de persoas: as que cumpren neste ano 65 anos (nadas en 1958) e 80 anos (nadas en 1943).

O herpes zoster (HZ) é unha enfermidade

de baixa mortalidade, pero frecuente e con maior incidencia nas persoas de máis idade e que aumenta de maneira considerable coa presenza de inmunodepresión. As súas complicacións, sobre todo a neuralxia postherpética, poden ocasionar discapacidade e diminución da calidade de vida,

constituíndo un importante problema de saúde pública.





