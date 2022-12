Sanidade e o Colexio de Farmacéuticos da provincia da Coruña colaborarán para a difusión de información e o fomento da doazón de sangue, órganos e tecidos

O colexio pon a disposición de Axencia Galega de Doazón de Órganos e Tecidos, a través das oficinas de farmacia desta provincia, a información sobre as actividades de ADOS



O número de doazóns de sangue realizadas pola cidadanía galega no mes de decembro foi de 6.530.



O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, asinou hoxe, coa presidenta do Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña, Sara Catrain González, un convenio de colaboración entre a Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) e o antedito colexio, para a difusión de información e o fomento da doazón de sangue, órganos e tecidos entre a poboación da provincia da Coruña, co fin de contribuír a garantir a cobertura das necesidades hemoterápicas aos centros sanitarios galegos e a doazón de órganos e tecidos.

O colexio de farmacéuticos coruñés pon a disposición da axencia de doazón a posibilidade de difundir, a través das oficinas de farmacia desta provincia, e das canles de comunicación de que dispón, tanto dixitais como en soportes físicos, a información sobre as actividades de ADOS. Estas actividades de difusión de información e fomento, serán realizadas atendendo ao criterio de cada titular de oficina de farmacia.

Pola súa parte, a Axencia de Doazón Galega colaborará co colexio compartindo material promocional do que dispón para a realización de tarefas de divulgación e información. A duración do convenio terá unha vixencia de catro anos.

No acto de sinatura estiveron presentes, así mesmo, o delegado territorial da Xunta, Gonzalo Trenor, e a directora da Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, Marisa López.

O número de doazóns de sangue realizadas pola cidadanía galega no mes de decembro acadou as 6.530, das que 3.033 son da provincia da Coruña, 498 da de Lugo, 555 da de Ourense e 2.444 da de Pontevedra. En concreto, dende o chamamento realizado o pasado día 14 pola Axencia de doazón con motivo da escaseza de sangue, e ata o día 21, as doazóns acadadas en Galicia foron 3.903, das que máis de 1.700 foron na provincia da Coruña, 307 na de Lugo, 326 na de Ourense e máis de 1.500 na de Pontevedra.

Sinalar, así mesmo, que entre as competencias de ADOS está conseguir doazóns voluntarias e altruistas de sangue, medula ósea e sangue de cordón umbilical para cubrir as necesidades do sistema sanitario de Galicia; así como promover a participación activa de institucións, organismos e empresas de Galicia nas políticas de promoción da doazón de sangue, órganos e tecidos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando