Rueda valora o talento e a capacidade da artesanía de Galicia para xerar produtos con personalidade e valor engadido no mercado global

Subliña que desde 2009 a Xunta leva investidos máis de 22 M? na mellora da promoción, comercialización e formación dos artesáns galegos

Santiago de Compostela, 12 de decembro de 2022

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, valorou o talento e a capacidade da artesanía de Galicia para xerar produtos con personalidade e valor engadido no mercado global. O titular do Goberno galego interveu no acto de entrega dos Premios Artesanía de Galicia 2022, ao que acudiu acompañado polo vicepresidente primeiro, Francisco Conde.

Alfonso Rueda felicitou á gañadora do Premio Artesanía de Galicia, Laura Delgado, de Cambre, que na súa obra O mundo ao revés. Coctelería Peliqueira combina na cerámica a cultura polinesia co entroido tradicional de Ourense; e a Carmen Riveiro, de Zas, que recibiu o premio á súa traxectoria como tecedeira pero tamén ao seu labor na recuperación e promoción do tecido de liño. Do mesmo xeito valorou o traballo de Julia Vilariño, de Pontedeume, gañadora da bolsa Eloy Gesto e que destaca pola aplicación do folclore tradicional no eido da sombreiraría. O presidente da Xunta destacou a traxectoria de todos eles e a súa contribución a unha arte e un oficio que xera valor engadido na Comunidade galega.

O sector conta en Galicia con 3.300 artesáns e preto de 800 obradoiros que dan emprego a 7.800 persoas. O seu traballo e as sinerxías creadas coa colaboración do Goberno galego permitiron consolidar unha marca de prestixio como é Artesanía de Galicia, sendo a primeira CC.AA. que posúe un selo propio no sector.

Desde hai oito anos e co obxectivo de crear canteira, en torno á metade dos novos obradoiros rexistrados van ligados a novos talentos que, ademais, medran día a día na súa proxección internacional. O presidente Alfonso Rueda lembrou que os produtos de Artesanía de Galicia xa están presentes no Reino Unido, Suecia, Francia, Australia, Xapón, Alemaña, Dinamarca ou Italia, ademais de colaborar “con marcas de prestixio e institucións recoñecidas internacionalmente”.





