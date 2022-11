Rueda valora a pegada cordial dos galegos en Cataluña e a súa contribución á Galicia atractiva do turismo, do retorno e da captación de investimentos

Subliña os lazos familiares, culturais e económicos que unen a Galicia con Cataluña e subliña que as identidades suman e que “non é necesario renunciar a ningunha nin ter que confrontalas”

Pon en valor a Galicia de hoxe en día, “atractiva” para xerar riqueza e emprego e disposta a recibir tanto “aos que fan a viaxe de volta” como aos que visitan a Comunidade por primeira vez atraídos polo motor do Xacobeo



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, valorou a pegada cordial dos galegos en Cataluña e a súa contribución á Galicia atractiva do turismo, do retorno e da captación de investimentos. O titular do Goberno galego subliñou os lazos familiares, culturais e económicos que unen a galegos e cataláns na súa intervención na celebración dun encontro coa colectividade galega e catalá organizado polo Grupo Hotusa en Barcelona.

Alfonso Rueda repasou as ligazóns entre as dúas Comunidades históricas, sobre todo nas últimas décadas pola contribución dos galegos ao progreso de Cataluña e pola implantación de empresarios cataláns en Galicia, sobre todo nos sectores da conserva e do naval. O presidente do Goberno galego botou man da memoria para recordar os tempos da Barcelona dos Xogos Olímpicos do 92 que deron paso á creación do Xacobeo moderno no 93. “Cando Cobi deixou de colarse nas casas de todo o mundo, Pelegrín comezou a abrir a nosa casa galega ao planeta”, lembrou.

Segundo o presidente Rueda, “a estabilidade, a unidade e a responsabilidade” explican a Galicia de hoxe, convertida nunha Comunidade “atractiva” para xerar riqueza e emprego, unha Galicia que “inviste” nos sectores produtivos, que “controla” a débeda e que “protexe” a quen máis o necesita.

O mandatario galego asegurou que a “galeguidade non está en ningún lugar porque está en todos”, e asegurou que esa identidade non é incompatible con outras, porque suman e porque “non é necesario renunciar a ningunha nin ter que confrontalas”.

Alfonso Rueda agradeceu ao presidente do Grupo Hotusa, Amancio López Seijas –un galego que triunfou como empresario en Cataluña e fóra das fronteiras peninsulares–, a organización do evento celebrado en Barcelona e manifestouse “satisfeito” por visitar por primeira vez Cataluña como presidente da Xunta e por facelo antes de que remate o Xacobeo, ocasión que aproveitou para recoñecer a todos os cataláns que xa percorreron o Camiño a súa aposta pola Comunidade e para invitar a camiñar a Galicia aos que aínda non o fixeron.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando