Rueda traslada ao embaixador de Armenia o interese de Galicia por avanzar nas relacións institucionais e comerciais co país caucásico

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 16 de febreiro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, trasladou ao embaixador da República de Armenia en España, Sos Avetisyan, o interese de Galicia por avanzar nas relacións institucionais e comerciais co país caucásico. O mandatario galego mantivo hoxe un encontro co diplomático armenio ao que tamén asistiu o vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.

O interese por intensificar as relacións comerciais con Armenia –país no que xa comercializan os seus produtos unha trintena de empresas galegas– encádrase nun contexto no que as exportacións están a acadar cifras históricas na nosa Comunidade. Os sectores primarios, o mercado vencellado á construción e os retos das enerxías renovables son campos prioritarios para Galicia tendo en conta a situación estratéxica de Armenia como ponte entre Europa e Asia.

Armenia tamén está interesada en coñecer outros modelos de xestión en eidos como a sanidade ou a transición enerxética, de aí que no encontro se intercambiaran tamén experiencias no goberno destas e doutras cuestións fundamentais para os retos futuros de ámbalas dúas sociedades.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando