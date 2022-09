Rueda subliña a capacidade do sector vitivinícola galego para xerar dinamismo e emprego no rural mentres se reforza o coidado do medio

Destaca o traballo conxunto entre o Goberno autonómico e os Consellos Reguladores, que recibiron 19 M? en axudas entre o 2012 e o 2021, dos cales 8,2 M? foron parar ás Rías Baixas

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, subliñou esta mañá a forte capacidade do sector vitivinícola galego para xerar dinamismo e emprego no eido rural mentres se reforza o coidado do medio.

O titular do Goberno autonómico visitou os viñedos das Adegas Martín Códax, pertencente á Denominación de Orixe Rías Baixas. Durante o seu percorrido, no que estivo acompañado polo conselleiro de Medio Rural, José González, destacou a importancia do traballo conxunto do Executivo e os Consellos Reguladores, que recibiron 19 millóns de euros en axudas entre o 2012 e o 2021, dos cales 8,2 millóns foron parar ás Rías Baixas.

Neste sentido, lembrou medidas que permitiron impulsar, protexer e divulgar o sector como os 3,4 millóns de euros destinados no 2021 para a elaboración e comercialización de produtos vinícolas, a Lei de Recuperación da Terra Agraria ou a futura Lei de Calidade Alimentaria. Rueda referiuse tamén á Estratexia de dinamización económica, territorial e turística das comarcas vitivinícolas, que permiten que os viñedos se den a coñecer, así como os concellos onde están ubicados a través dun “enoturismo que está collendo moitísima forza con bodegas que combinan a elaboración de magníficos viños coa posibilidade de que a xente veña a coñecer a zona”

Segundo explicou o presidente da Xunta, o viño e a súa infraestrutura é fundamental para Galicia tanto en emprego, xa que nel traballan 10.000 viticultores e case 500 adegas entre as catro Denominacións de Orixe, como en ingresos, pois xera máis de 230 millóns de euros en facturación anual, servindo, ademais “para fixar poboación no rural e ordenar a terra”.

Rueda agradeceu o esforzo de todos os profesionais asociados ao sector, especialmente por saber “repoñerse a momentos de moita dificultade, momentos de crise económica, e por ver unha oportunidade e sempre seguir medrando” xa que son “Marca Galicia” e “serven para proxectarnos e vendernos turisticamente ao exterior” reforzando así a nosa marca de calidade internacional.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando