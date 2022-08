Rueda solicita que as empresas galegas poidan beneficiarse da “oportunidade única” que supón o Perte agroalimentario

Apela a que non se deixe fóra a grandes empresas galegas, como sucedeu cos Perte doutros sectores

Asegura que Coren, unha das cooperativas do sector máis importantes de España, é un exemplo do “potencial” e das “oportunidades” que ofrece o rural galego



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, solicitou hoxe que as empresas galegas poidan beneficiarse da “oportunidade única” que supón o Perte agroalimentario, e apela a que non se deixe fóra a grandes firmas da Comunidade, como sucedeu cos Perte doutros sectores.

Antes do percorrido polas novas instalacións do Centro de Procesado Avícola de Coren en Ourense, Rueda resaltou o gran labor que realizan empresas como Coren para que os produtos do agro galego sexan recoñecidos pola súa calidade no mundo e puxo a este grupo –formado por 15 cooperativas, 3.200 empregados e 24 centros industriais na Comunidade e que rexistrou vendas por valor de 1.250 millóns de euros en 2021– como un exemplo do enorme potencial que ten o rural galego e das oportunidades que ofrece este sector, tamén para fixar poboación.

Acompañado polos conselleiros de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde e de Medio Rural, José González, o titular do Goberno galego visitou as novas instalacións do Centro de Procesado Avícola no que a empresa instalou unha planta de biogás co obxectivo de levar a cabo unha produción máis sustentable. Rueda destacou a importancia de que as empresas adopten medidas de aforro e eficiencia enerxética para ser más respectuosas co medio ambiente e mellorar a súa competitividade, lastrada nalgúns casos nos últimos tempos pola constante suba do prezo da enerxía.

En referencia ao apoio ao tecido empresarial, Rueda incidiu nas facilidades implantadas pola Xunta para facer realidade proxectos empresariais e lembrou que

, ao abeiro da Lei de simplificación administrativa, xurde unha nova figura –a de iniciativa empresarial prioritaria– que permite acurtar á metade os prazos dos trámites necesarios para levar a cabo aqueles proxectos considerados claves para a economía de Galicia.

O obxectivo é atraer novos investimentos de empresas á Comunidade e impulsar o crecemento da industria xa asentada en Galicia. Nesta liña, o pasado mes de febreiro a Xunta aprobou como iniciativa empresarial prioritaria o proxecto de melloras no centro Novafrigsa de Coren no que o grupo prevé investir 10 M?.





