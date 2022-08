Rueda sinala que o Goberno galego impulsa este ano a maior campaña de verán da súa historia para fomentar a conciliación das familias

Destaca que a Galicia é a comunidade que “máis prazas oferta de toda España” con 10.800 prazas nesta campaña, “o que supón 2.000 máis que o ano pasado”



Pon en valor a oferta por toda a comunidade de campamentos de estío, campos de voluntariado, os minicampamentos ‘Coñece Galicia’, os programas de intercambio bilateral e as estancias en instalacións xuvenís



Subliña outras medidas a prol da conciliación do Executivo autonómico, como a gratuidade das escolas infantís, ás que se lle engaden as 95 Casas Niño no rural, o Bono Coidado ou a Tarxeta Benvida



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, sinalou hoxe que o Goberno galego impulsa este ano a maior campaña de verán da súa historia para fomentar a conciliación das familias. Así, salientou que é a comunidade que “máis prazas oferta de toda España”, en referencia as 10.800 prazas dispoñibles e das que destacou “que supoñen 2.000 máis que en 2021”.

Rueda puxo en valor esta oferta de prazas tras percorrer as instalacións e coñecer de primeira man as actividades do campamento xuvenil Marina España en Bergondo (A Coruña), no que participan ao longo de todo o verán 600 mozos e mozas, de entre 9 e 11 anos.

Ademais dos campamentos de verán como o de Bergondo, o presidente do Executivo galego apuntou os campos de voluntario que están en marcha e que procuran fomentar o coidado e a conservación de distintas zonas da nosa xeografía; os minicampamentos ‘Coñece Galicia’ que se levan a cabo en 13 establecementos da comunidade: os programas de intercambio bilateral con outras CC.AA; e as estancias en instalacións xuvenís organizadas por diferentes entidades.

Rueda considerou importante esta oferta de propostas non só para que a mocidade goce e tire proveito de actividades ao aire libre do verán, senón tamén para que as familias teñan a oportunidade de conciliar a súa vida persoal e laboral durante as vacacións escolares.

O presidente da Xunta erixiu estes campamentos de verán como un recurso de conciliación que “merecen a pena” para centos de familias que teñen que facer axustes durante xullo e agosto e avanzou que este tipo de iniciativas son o “camiño que se debe seguir” neste eido.



Ademais destas iniciativas, Rueda tamén precisou outras postas en marcha a favor da conciliación, e referiuse en concreto á gratuidade da escolas infantís, que a partir do vindeiro curso académico, que beneficiará a 30.000 familias; ou a posta en marcha de 95 Casas Niño no rural galego.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando