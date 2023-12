Rueda salienta o valor cultural, tradicional e de emprego do sector artesán para Galicia

Encomia o labor da Fundación Artesanía de Galicia e dos galardoados como referentes a nivel nacional.

Recorda a figura de Agapito González, gañador do Premio Traxectoria e falecido fai dez días.

Enxalza a calidade do produto autóctono galego, xa que “se é feito en Galicia é ben feito”.

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe a relevancia do sector artesanal galego como garante da cultura e a tradición e como xerador de emprego e de riqueza.

Así o salientou na entrega dos Premios Artesanía de Galicia 2023. Unha gala que celebraba a súa undécima edición este ano e na que se recoñece a mellora continua non labor dous profesionais do sector artesán galego e contribuír ao seu desenvolvemento económico, formativo e promocional.

Este ano, Francisco Millán gañou o Premio Artesanía de Galicia pola súa obra Noray, en recoñecemento á obra que representa valóresvos que definen unha artesanía competitiva non mercado actual; Alberto Añón levou o Premio Bolsa Eloy Gesto pola súa proposta para seguir formándose no mundo da artesanía e o deseño; e Agapito González o Premio Traxectoria. Agapito faleceu apenas uns días despois da decisión do xurado, e o galardón recolleuno súa muller no seu nome.

Na súa intervención, o presidente da Xunta destacou a importancia deste sector non só a nivel local, senón tamén nacional e internacional. Neste sentido, lembrou os Premios Nacionales de Artesanía da semana pasada que tiveron “tanta presencia e tanto sabor galego”, nos que o sector artesanal galego foi distinguido en tres das cinco categorías, “o que quere dicir que aquí as cousas se están facendo realmente ben”.

Ademais, o titular do goberno galego expresou a aposta da Xunta por este sector. Quixo salientar especialmente o proxecto Aprender dá Tradición, un plan de formación empezado este ano da man da Fundación Artesanía de Galicia que busca impulsar a substitución xeracional nos oficios tradicionais do noso sector artesanal. Está orientado tanto a profesionais deste ámbito como a novos talentos emerxentes que desexan seguir profundando.

Para rematar o seu discurso, Rueda encomiou o labor de todos os profesionais do sector artesanal galego, e púxoos como exemplo de que confiar no produto autóctono é confiar no traballo de calidade, porque "se é feito en Galicia é ben feito".



