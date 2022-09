Rueda salienta que a Xunta executou xa máis do 80 % dos 1300 M€ de fondos estruturais para o período 2014-2020

O presidente do Goberno galego salienta que isto proba que Galicia están sendo “áxil e dilixente” na xestión dos fondos comunitariosA estes 1.300 millóns hai que engadir 440 millóns de euros do fondo REACT, co cal o total de fondos de Galicia para este período ascende a 1.740 M?



O Goberno galego executou o 80,1 % dos recursos Feder e o 88 % dos recursos do Fondo Social Europeo



A Administración autonómica xa ten comprometidos fondos por riba destes 1.300 millóns de euros e prevé que o total dos recursos serán executados en prazo, antes de finais do ano 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe que o Goberno galego leva xa executado máis do 80

% dos 1.300 millóns de euros de fondos estruturais correspondentes ao período 2014–2020, unha porcentaxe que, asegurou, supera o 95% se inclúense os “fondos executados e os comprometidos”. Ademais, a esta cantidade hai que engadir outros 440M

? do fondo REACT destinados a reparar os danos económicos e sociais provocados pola COVID–19, dos cales tamén están “executados ou comprometidos unha alta porcentaxe”. “Galicia está sendo áxil e dilixente á hora de usar e xestionar os fondos comunitarios”, sinalou.

Durante a súa intervención, na que deu conta do Informe sobre a execución dos programas dos fondos estruturais 2014–2020

presentado hoxe ao Consello da Xunta polo titular de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos

, Rueda lembrou a demora do Goberno central á hora de xestionar os fondos do Mecanismo de recuperación e resiliencia. Neste sentido, subliñou que tanto Galicia como o resto de comunidades demandan unha maior “descentralización” da xestión dos fondos para que as propias autonomías poidan “facer as convocatorias, acaídas aos proxectos” de cada territorio.

O informe presentado hoxe no Consello indica que os 1.300 millóns de fondos estruturais programados

cuxo prazo de execución remata no mes de decembro do vindeiro ano 2023

se distribúen entre o Fondo de Desenvolvemento Rexional (Feder), dotado con 915

destinado a potenciar a I+D+i, mellorar a competitividade das pemes, o ambiente ou favorecer a transición cara a unha economía baixa en carbono; o Fondo Social Europeo (FSE), con

orientado a promover a sustentabilidade e a calidade do emprego, a inclusión social e a loita contra a pobreza ou á formación e educación ; e o Programa de emprego xuvenil, cofinanciado co FSE, por importe de 62

M?, que ten como finalidade a formación e integración da mocidade no mercado laboral.

Neste momento, dos 915

M? de Feder xa están executados 733 millóns, o que supón un 80,1

% do total, mentres que dos recursos incluídos no FSE están executados 283 millóns de euros, é dicir, o 88

%. En canto ao Programa de emprego xuvenil, en día de hoxe executáronse 48 millóns (78

En canto aos 440 millóns correspondentes ao REACT, 349 millóns son para executar actuacións dentro do programa Feder e 91 no do FSE. Neste marco, a Xunta executou e comprometeu xa o 70

% dos fondos asignados para o REACT–FSE.

Con este nivel de execución, e cos compromisos xa adquiridos por riba do 100

%, a Administración autonómica prevé que se executará o total destes recursos europeos no prazo previsto, que remata o 31 de decembro do ano 2023, o que permitirá o reembolso da totalidade dos fondos europeos estruturais do período 2014–2020.

Mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR)

utra partida de fondos europeos que están tamén en execución, e que deben estar comprometidos antes de finalizar o ano 2023, son os fondos do Mecanismo de recuperación e resiliencia (MRR). O total destes fondos no tramo de subvencións ascende a 77.234 millóns de euros.

Neste momento están asignados ás comunidades autónomas 22.170 millóns de euros aproximadamente. A parte correspondente a Galicia é de 1.285 millóns de euros, é dicir, o 5,8

M?, a Comunidade galega só recibiu do Estado 764 millóns de euros, o que sumado ao atraso na transferencia destes recursos por parte do Goberno de España dificulta a súa xestión e o avance dos proxectos galegos.

Porén, dos 764 millóns de euros transferidos ata o momento polo Estado a Galicia xa están en tramitación expedientes de gasto que mobilizarán o importe total destes fondos. E en día de hoxe os proxectos adxudicados ascenden a 250 millóns de euros, o 33

