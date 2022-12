Rueda salienta a proxección da moda galega na visita á nova sede central da empresa elPulpo na Coruña

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

A Coruña, 30 de novembro de 2022

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, salientou hoxe a proxección da moda galega na visita á nova sede central da empresa elPulpo na Coruña. O titular do Goberno galego percorreu as instalacións dunha firma que potencia a marca Galicia e que é símbolo de sustentabilidade e compromiso co medio ambiente.

Na visita, Alfonso Rueda puxo en valor a moda galega como un dos bastións que mellor representa o pulo da Comunidade, tanto no sector téxtil como na industria da confección e do deseño, ademais de destacar a traxectoria da firma elPulpo que conta xa cunha personalidade e un prestixio no mercado galego e no nacional e que está a potenciar a súa singularidade como marca cen por cen sostible que aposta pola economía circular e a produción de proximidade.





