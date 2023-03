Rueda salienta o potencial de Galicia como centro industrial e loxístico do sector emerxente da eólica mariña

Considera o desenvolvemento da eólica mariña unha “grande oportunidade” que vai xerar riqueza e empregos, polo que insta a “non deixala pasar”



Asegura que a Xunta será “absolutamente exixente” en que se garanta a súa coexistencia coa actividade pesqueira e coa protección do ecosistema



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, salientou hoxe o “enorme potencial e posibilidades” de Galicia como centro industrial e loxístico para un sector emerxente como o da eólica mariña. Así o enxalzou durante a presentación dun novo proxecto no eido de compoñentes eólicos da empresa Nervión Naval Offshore, unha iniciativa que o mandatario galego considerou exemplo das novas oportunidades de negocio que a eólica mariña traerá a Galicia, xa que creará 400 postos de traballo entre As Somozas e o porto exterior de Ferrol.

Rueda destacou que, no momento actual, se está ante unha nova revolución industrial da man das enerxías renovables. “É unha oportunidade que non hai que deixar pasar”, advertiu, ao tempo que salientou a creación de riqueza e postos de traballo cualificados directos e indirectos vencellados ao seu desenvolvemento.

Por iso, apelou á industria e tamén ás administracións a “ser capaces de subirse a este tren” tanto á hora de xerar esta enerxía renovable, como de aproveitar a oportunidade que estas novas enerxías ofrecen a outros sectores, como a industria de compoñentes.

Rueda remarcou a postura da Xunta de defender un desenvolvemento de eólica mariña garantista coa coexistencia da actividade pesqueira e coa protección do ecosistema. “Imos ser absolutamente exixentes na compatibilidade co resto de actividades”, comprometeuse ao tempo que defendeu, en todo caso, “non pecharse” ante as novas oportunidades que vai supor esta enerxía renovable, entre as que tamén citou a creación de novos empregos que darán pulo á Formación Profesional Dual.

Rueda enmarcou este proxecto de Nervión Naval Offshore dentro das iniciativas potentes que Galicia está a atraer e que atribuíu á estabilidade, certeza e facilidades que impulsa o Goberno galego a través de medidas, como as bonificacións por localizarse en parques empresariais autonómicos ou figuras legais, como a iniciativa empresarial prioritaria, que permiten acurtar prazos.

