Rueda salienta o incremento das retribucións na atención primaria para recoñecer o esforzo adicional dos profesionais e incentivar os postos de difícil cobertura

Recalca que as medidas enmárcanse nos estímulos pactados pola Xunta coa unanimidade dos sindicatos con representación na Mesa Sectorial de Sanidade

Afirma que a Comunidade está a actuar dentro das súas competencias ante a falta de persoal pero asegura que solución definitiva pasa por medidas que trasladará ao presidente do Goberno na súa reunión de mañá, como a convocatoria extraordinaria de 1.000 prazas MIR

Increméntase nun 10% o prezo da prolongación de xornada para os médicas/os de familia, pediatras de atención primaria e enfermeiras/os e inclúese como novidade a posibilidade de acumulación da cota de praza vacante de médico/a de familia nun máximo de 300 tarxetas, cunha prestación adicional de xornada de 4 horas e media a semana e unha retribución anual de 12.000 euros ano ou parte proporcional



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, salientou hoxe a aprobación no Consello dun paquete de medidas retributivas e de mellora na atención primaria que se integran no Plan de Ordenación de Recursos Humanos de Atención Primaria, logo de ser acordadas previamente e avaladas pola unanimidade das organizacións sindicais ?CIG, CCOO, CSIF, SATSE e UGT–, que integran a Mesa Sectorial de Sanidade.

Ante a situación de déficit de médicos que afecta a toda España, Rueda indicou que medidas aprobadas ?con carácter retroactivo desde o pasado 1 de xullo? enmárcanse nos estímulos comprometidos pola Xunta ante o esforzo adicional que están a realizar os profesionais da atención primaria e para incentivar a incorporación de profesionais a postos de difícil cobertura.

As medidas aprobadas hoxe melloran as contías vixentes, así como tamén se toman novas medidas de organización e xestión no ámbito de atención primaria, no que na actualidade prestan servizos en Galicia unha media diaria de 9.500 profesionais. En concreto, poderán beneficiarse delas o 80% dos profesionais –en torno a 7.600 empregados– que traballan na atención primaria.

Así mesmo, Rueda indicou que as medidas van na liña da vontade do Goberno galego por responder á falta de persoal dentro das súas competencias. “Todo aquelo que se poida facer desde aquí, a Comunidade Autónoma está a facelo pero hai outras acordos que non dependen de nós”, explicou.

Nesa senso, asegurou que toda solución definitiva á falta de persoal debe pasar pola iniciativa do Executivo central coa posta en marcha doutras medidas que trasladará durante a súa reunión de mañá co presidente do Goberno, como a convocatoria extraordinaria de 1.000 prazas MIR para todo o Estado. “Galicia precísaas e Galicia podería telas”, asegurou.

Ante a imposibilidade de contratar máis profesionais, a Xunta de Galicia, ademais de prepararse para o futuro aumentando ao máximo a súa capacidade formativa de novos especialistas en medicina de familia, para o que vén de aprobar unha oferta co maior número histórico de prazas formativas para esta especialidade chegando ata as 207, decidiu poñer en marcha recoñecementos retributivos para aqueles profesionais que teñan que facer xornadas complementarias, atender aos pacientes dun compañeiro ausente ou dar servizo a centros sanitarios no rural que necesitan atención de proximidade.

Como novidade, cabe destacar a nova posibilidade que se habilita de acumulación de cartillas dunha praza vacante de médico/a, permitindo unha maior continuidade na atención aos pacientes. Así, en caso de vacante do seu médico/a habitual poderá ser atendido/a de forma estable por outro/a médico/a de referencia ata que se produza a cobertura definitiva da praza. Se permitirá a acumulación dun máximo de 300 cartillas, cunha prestación adicional de xornada de 4 horas e media á semana e unha retribución anual de 12.000 euros ano ou parte proporcional.

No que atinxe aos incrementos, cabe destacar o incremento nun 10% do prezo da prolongación de xornada ordinaria que realizan médicos/as de familia, pediatras de atención primaria e enfermeiros/as.

Respecto ao incremento do prezo da intersubstitución, nas categorías de médico de familia, pediatra de atención primaria, odontólogo, fisioterapeuta e persoal de enfermería, modificarase a fórmula de cálculo existente, de xeito que se incremente nun 25% máis as contías do complemento. Ademais, engádese a intersubstitución na categoría de matrón/a, que ata agora non tenía recoñecido dito concepto.

Sobre o incremento de retribucións nos postos de difícil cobertura establecerase un incremento dun 50% nas contías vixentes. Ademais, incrementaranse os centros actuais declarados como de illamento ata acadar 80. Nestes novos centros se percibirá a modalidade F do complemento de produtividade que pasará a retribuír o illamento e tamén as dificultades de cobertura. Ademais, todo o persoal destes centros terá unha valoración adicional nos baremos dos procesos selectivos e carreira profesional, e nas categorías de licenciados/as sanitarios/as tamén en concurso de traslados, nos mesmos términos que se aplican actualmente aos servizos prestados en centros illados.

Entre as medidas acordadas esta mañá será de aplicación ao persoal médicos e de enfermería dos PACs un incremento do valor hora de xornada complementaria en PAC a partir da prestación de 160 horas/mes, recoñecendo con maiores contías a implicación e dedicación de este persoal.

Nesta mesma liña, e polos mesmos motivos, incrementarase o valor hora do persoal médico de familia de atención ordinaria que realice gardas en PAC a partir de 550 horas anuais con un 20% adicional do valor actual, como un incentivo á esta prestación.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando