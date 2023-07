Rueda salienta a importancia do Consello da Cultura Galega no momento actual de esplendor que vive o sector cultural da comunidade

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE Destaca a visión e o traballo desta institución por situar a cultura nun lugar prominente da nova Galicia que se comezaba a construír

Asegura que nestas catro décadas duplicáronse as persoas traballadoras no sector, así como as salas de concertos, salas de exposicións e museos, entre outros

Lembra que o Plan Xeración Cultura impulsado pola Xunta destinará este ano 34 M? a apoiar a creación e o talento galegos



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, salientou hoxe o papel do Consello da Cultura Galega no actual momento de esplendor que vive o sector cultural da comunidade.

Fíxoo durante o acto institucional do 40 aniversario deste órgano estatutario que

soubo ver “a urxencia por situar a cultura nun lugar prominente da nova Galicia que se comezaba a construír”, destacou.

Neste sentido, o presidente da Xunta, que estivo acompañado no acto institucional deste aniversario polo conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, destacou o labor deste órgano que axudou a que o número de persoas que traballan na cultura na comunidade se duplicase nestas catro décadas, a que os galegos lectores superen a media nacional e a que se duplicasen tamén as salas de concertos, salas de exposicións e museos, entre outros. “Este gran salto non tería sido posible sen o esforzo colectivo da sociedade, tamén das institucións públicas e dun organismo estatutario do que hoxe celebramos o seu 40 aniversario”, indicou.

Neste sentido, Alfonso Rueda lembrou que a Xunta conta neste 2023 co Plan Xeración Cultura ao que destina 34 millóns de euros para apoiar a creación e o talento galegos a través de 57 accións e seis novos plans sectoriais e que, este mesmo verán, están programadas máis de 2.500 actividades a través da marca CulturON , que mobilizará preto de 4 M?.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando