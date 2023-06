Rueda resalta que a Xunta destina 14,6 M€ a axudas para impulsar o uso de enerxías renovables térmicas en empresas, administracións e entidades sen ánimo de lucro

Asegura que a previsión é “mobilizar 33,4 M?” en investimentos para instalar sistemas xeotérmicos, solares térmicos ou de biomasa

Destaca que con estas achegas se busca reducir as emisións de CO2 “equivalentes a plantar 1,3 millónes de árbores” e acadar “aforros de ata 3,6 millóns de euros na factura eléctrica ao ano”

O Concello da Xunta avaliou hoxe as novas convocatorias destinadas a administracións e entidades do terceiro sector sen actividade económica, así como a liña dirixida ao tecido empresarial



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe que o Goberno galego inviste 14,6 millóns de euros en dúas liñas de axudas para impulsar as enerxías renovables térmicas e reducir os custos enerxéticos en todos os eidos. En concreto, o Consello avaliou esta mañá a nova convocatoria para o fomento de enerxías renovables térmicas en administracións e entidades do terceiro sector, así como a ampliación da liña dirixida a empresas.

Rueda explicou que a previsión é que estas achegas “permitan mobilizar 33,4 millóns de euros” en investimentos para instalar “caldeiras de biomasa” ou sistemas “xeotérmicos, solares térmicos, de aerotermia” ou hidrotermia.

O presidente do Goberno autonómico asegurou que a través do uso desta enerxía renovable búscase “acadar aforros de 3,6 millóns de euros ano na factura da electricidade” e poderanse reducir as emisións de CO2 “equivalentes á plantación de 1,3 millóns de árbores”. En canto ao consumo, a previsión é favorecer aforros anuais de 95.000 MWh/ano.

A Xunta activará nas vindeiras semanas a liña dirixida a administracións locais, entidades públicas e tamén privadas sen ánimo de lucro. De concorrencia non competitiva, apoiará o uso de biomasa, xeotermia, hidrotermia, aerotermia e solar térmica con axudas que alcanzarán o 70 % de intensidade.

Por outra parte, amplíase o orzamento da convocatoria destinada a empresas para o uso do mesmo tipo de fontes renovables. Nesta liña, as axudas serán dun 35 % no caso de grandes compañías, un 40 % para as medianas e un 45 % no caso das pequenas.

Preténdese non só a redución dos custos enerxéticos e a mellora da calidade de vida ligada ao coidado medioambiental, senón tamén contribuír á dinamización económica e a un cambio cultural necesario para abordar a transición enerxética en todos os eidos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando