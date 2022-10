Rueda resalta que a Axenda da Minaría Sustentable de Galicia pretende consolidar o sector como un aliado estratéxico para a modernización das principais cadeas de valor da industria

Destaca que, cun investimento público de preto de 32M? ata 2024, contribuirá “a fortalecer a competitividade do sector”

Subliña que a minaría é un “sector estratéxico” en Galicia que “non pode quedar ao marxe da transición ecolóxica” que está a vivir todo o tecido industrial

A axenda é froito dun traballo consensuado co sector e dá resposta ás súas necesidades en materia de dixitalización, formación ou innovación

Haberá incentivos para as pemes en materia de modernización tecnolóxica 4.0, tamén no eido da sustentabilidade e da seguridade; impulsaranse novos ciclos formativos como o da pedra natural; e promoverase a dixitalización administrativa para favorecer a tramitación e accesibilidade

Galicia, que representa case o 10% da produción mineira estatal, é lider en materias como a lousa, o granito, o cuarzo e as rochas ornamentais



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanzou hoxe tras a reunión semanal do Consello que o Goberno galego vai pór en marcha a Axenda da Minaría Sustentable de Galicia 2030, unha nova ferramenta a modo de folla de ruta que está consensuada co sector e busca “fortalecer a competitividade do sector de xeito sostible” e converter a minaría “nun aliado estratéxico doutras industrias fundamentais” na Comunidade.

Rueda destacou que o sector da minaría “non pode quedar ao marxe da transición ecolóxica” que está a vivir todo o tecido industrial e, por iso, Galicia porá en marcha por primeira vez esta Axenda que “estará dotada de 32 M? ata 2024”.

Esta folla de ruta, segundo explicou o presidente, busca facer do sector mineiro un aliado estratéxico para a modernización das principais cadeas de valor industrial, asegurando que o proceso de transición ecolóxica e dixital se abastece de xeito sustentable coas materias primas autóctonas. De feito, a industria das materias primas minerais ten “un papel clave” como provedora de sectores estratéxicos de Galicia en que se pretende avanzar cara a un novo modelo industrial baseado nunha economía descarbonizada e dixitalizada, como pode ser “a automoción, o téxtil, a electrónica ou a construción”, destacou.

De xeito paralelo, fortalecerase a competitividade do sector a través dun proceso sustentable de innovación tecnolóxica e de crecemento empresarial que permitirá xerar riqueza e emprego.

Para alcanzar os seus obxectivos, a axenda marca tres obxectivos estratéxicos, nove eixes de actuación e un total de 29 medidas concretas que dan resposta ás necesidades do sector en materia de dixitalización, formación ou innovación. Así, os tres obxectivos son alcanzar a modernización e o crecemento do sector da minaría en Galicia de xeito sustentable; o fortalecemento do talento humano e da responsabilidade social; así como lograr a integración ambiental, o impulso da economía circular e a posta en valor do patrimonio mineiro.

En canto aos eixes de actuación, preténdese, en primeiro lugar, avanzar na dixitalización da administración mineira para favorecer tanto a tramitación como a accesibilidade, así como impulsar plans de labores dixitais e o Portal galego de administración mineira.

En segundo termo, tamén se vai promover a dixitalización das empresas e a innovación. Farase a través de incentivos económicos para pemes no eido da modernización tecnolóxica e da mellora da seguridade industrial a través de tecnoloxías 4.0; así como coa creación dunha oficina para a captación, coordinación e seguimento de fondos europeos de investigación, innovación e modernización.

O terceiro eixe céntrase na mellora da sustentabilidade sectorial a través de incentivos económicos, e tamén na procura de financiamento para promover a restauración mineira e a realización de actividades turísticas. Neste eixe tamén se inclúe a promoción do sector das augas minerais e termais e o fomento de sistemas de xestión mineira sustentable e economía verde.

En cuarto lugar, apostarase pola valorización dos recursos ecolóxicos fomentando o estudo, exploración e investigación técnica dos recursos naturais, xeolóxicos e mineiros, así como a investigación de materias críticas existentes en Galicia e o seu potencial.

A valorización económica será o quinto eixe e prevé actuacións como a creación dun grupo de traballo permanente cos sectores estratéxicos ou a creación dun portfolio cos recursos naturais dispoñibles en Galicia.

As medidas para mellorar a seguridade e saúde laboral ocuparán un lugar destacado con incentivos para impulsar proxectos tecnolóxicos que axuden a reducir accidentes e para outros aspectos relacionados coa prevención de riscos laborais.

O capital humano protagoniza o sétimo eixe que se centra tanto na mellora formativa con novidades como a implantación de novos ciclos medios técnicos en escavacións e sondaxes e pedra natural; a igualdade a través dun plan para a formación e o acceso de mulleres ao sector das industrias extractivas; así como a incorporación da mocidade.

Os dous últimos eixes están enfocados na comunicación e difusión a través de foros; e na gobernanza, coa creación dun comité executivo de desenvolvemento mineiro, entre outros aspectos.

Con esta axenda, tal e como resaltou Rueda, a Xunta busca apoiar “un sector estratéxico como o mineiro” cunha produción anual por riba dos 246M? – “case o 10% da produción mineira estatal”, resaltou– e do que “Galicia é líder nacional en materiais como a lousa, o granito, o cuarzo e as rochas ornamentais”. Ademais, as distintas medidas tamén pretenden reforzar o seu valor social, xa que se trata dun sector en que as pemes e as familias teñen un gran protagonismo e un efecto multiplicador na economía e o emprego do rural contribuíndo a fixar poboación.









Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando