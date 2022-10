Rueda resalta o papel das entidades galegas á hora de difundir a cultura e as tradicións da terra entre as novas xeracións do Uruguai

Destaca que o seu labor contribúe a manter vivos os fortes lazos que unen o país charrúa con Galicia e lembra que os residentes no exterior contan co apoio da Xunta para estudar ou emprender de volta na Comunidade



Sinala o impacto do presente e do legado galego na cidade de Montevideo, onde se asentan once centros que contribúen a manter viva a súa cultura e as súas tradicións ao longo dos anos

Montevideo (O Uruguai), 16 de outubro de 2022

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resaltou o papel das entidades galegas á hora de difundir a cultura e as tradicións da terra entre as novas xeracións que residen no Uruguai.

O titular do Executivo galego participou hoxe nunha xuntanza con diferentes representantes das entidades e centros galegos establecidos no país charrúa. Rueda manifestou o apoio da Xunta á súa xestión e ás actividades que desenvolven, un labor que contribúe a “manter vivos os fortes lazos” que unen ao Uruguai con Galicia.

Neste sentido, aproveitou para lembrar as iniciativas que o Goberno autonómico ten en marcha para que os galegos no exterior poidan completar a súa formación ou emprender de volta na Comunidade, un lugar que “pode e debe devolver con gratitude todo o recibido” a milleiros de quilómetros de distancia.

Galicia, explicou Rueda, “ten a man tendida” para incentivar o regreso “á terra dos seus pais ou avós” de todos os galegos no exterior que busquen estudar ou comezar un negocio para asentarse “na que é a súa casa”.

Durante o segundo día de viaxe institucional no Uruguai, Alfonso Rueda desprazouse ata a sede do Centro Gallego de Montevideo, onde se reuniu coa súa directiva e formou parte das actividades deportivas e lúdicas organizadas dentro do Torneo de Confraternidade Interxeracional Premio Xunta de Galicia.

Este evento no que participaron máis de 200 persoas tivo como obxectivo estreitar vínculos entre as diferentes xeracións de galegos a través de xogos tradicionais destinados tanto para público adulto como infantil.

O Centro Gallego de Montevideo é o centro galego activo máis antigo do mundo e “mantén vixente o espírito da nosa terra” desde hai un século, segundo explicou Alfonso Rueda. Só na capital uruguaia aséntanse once destas institucións, unha mostra do “forte impacto do presente e do noso legado” nun país que acolle máis de 40.000 mozos e maiores con raíces en Galicia, concluíu.





