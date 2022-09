Rueda resalta o papel do Consello da Cultura Galega e chama á cooperación para afrontar a oportunidade para o sector que supoñen os fondos europeos

Subliñou que o Goberno galego xa demandou, en varias ocasións, ao Executivo central a creación dun Perte cultural para impulsar un sector “clave e estratéxico”

Galicia presentou unha candidatura con 19 proxectos que contan cun orzamento global de preto de 400 M?

O presidente e os membros do Consello analizaron accións de cara ao 40 aniversario desta entidade que se conmemora o vindeiro ano

O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, mantivo hoxe unha reunión cos membros da Comisión Executiva do Consello da Cultura Galega durante a que resaltou o importante labor que realiza esta entidade na Comunidade e avogou pola cooperación para facer fronte aos “importantes” retos que o sector cultural ten por diante, entre eles a gran “oportunidade” que supón a chegada de fondos europeos.

Durante o encontro con Rosario Álvarez ?­reelixida como presidenta do Consello hai só uns meses? e cos membros da nova Comisión, Rueda lembrou que a Xunta xa demandou en varias ocasións ao Goberno central a elaboración dun PERTE cultural a nivel estatal para destinar parte dos fondos europeos á proxectos que impulsen e transformen un sector clave e estratéxico no conxunto do país. De feito, co obxectivo de captar financiación, o Goberno galego xa presentou unha candidatura con 19 proxectos culturais –vinculados ao patrimonio, museos, a música ou o audiovisual ? que contan cun orzamento global de preto de 400 millóns de euros.

Ademais, durante a reunión na que tamén estivo presente o conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, Román Rodríguez, analizáronse os principais retos aos que se enfronta o sector tras a crise derivada da pandemia así como colaboracións entre Consello e Xunta cara a importantes efemérides que terán lugar nos vindeiros meses. Especialmente, Rueda e os membros do Consello da Cultura Galega abordaron accións cara ao 40 aniversario desta entidade que traballa pola defensa e promoción dos valores culturais do pobo galego e que se conmemorará o vindeiro ano. Tamén se analizou a colaboración de cara a celebrar o centenario da fundación do Seminario de Estudos Galegos.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando