Rueda reclama medidas que acheguen viabilidade e competitividade á industria galega vinculada á coxeración, da que dependen máis de 20.000 empregos

Asegura que está en xogo o futuro de máis 80 empresas estratéxicas para a Comunidade que representan o 25 % do PIB industrial

Demanda ao Goberno central que apoie a industria do mar rebaixando o IVE dos seus produtos e autorizando a entrada da conserva no Perte Agroalimentario

Garante que a Lei de ordenación do litoral vai permitir a actividade económica na costa outorgando seguridade xurídica e respectando o medio ambiente



O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, reclama ao Goberno central medidas que acheguen viabilidade e competitividade á industria galega vinculada á coxeración, da que dependen máis de 20.000 empregos. O titular do Goberno galego fixo esta demanda nunha visita hoxe as instalacións do Grupo Jealsa en Boiro, unha das empresas afectadas pola suba dos custos enerxéticos.

No encontro que mantivo o ano pasado co presidente do Goberno central, o presidente da Xunta xa tivo que insistir na necesidade de incluír a coxeración nos sistemas de produción enerxéticos da excepción ibérica. Pero agora, as empresas que empregan este sistema –que produce conxuntamente electricidade e calor– teñen que facer fronte tanto á suba do prezo do gas como á volatilidade do mercado de CO 2 , ás paradas e caídas de produción das plantas e ás incertezas no eido da regulación, tal e como teñen denunciado nas reunións que os afectados mantiveron cos representantes do Goberno galego.

O problema afecta a máis de 80 empresas de sectores estratéxicos para Galicia do eido da madeira, alimentación, papel, refino ou biocombustibles, que representan o 25% do PIB industrial. Segundo denuncian, a baixada da produción con coxeración no que vai de ano é de media un 40 % fronte ao 2022. De feito, prevén que, sen un novo marco retributivo estable para operar, nun par de meses, todas as plantas de coxeración en Galicia verán seriamente comprometido o seu futuro.

O que estas firmas demandan é que o Estado adopte medidas que acheguen viabilidade e competitividade ao sector da coxeración e que promova esta tecnoloxía, como fan países como Alemaña ou Italia, a través dunha nova metodoloxía para a actualización da retribución e a convocatoria das poxas para adxudicar 1.200 MW de coxeración. Alfonso Rueda subliñou que este sistema ten que seguir sendo competitivo “para garantir o futuro e a viabilidade de empresas que supoñen miles de postos de traballo, directos e indirectos”.

Alfonso Rueda resaltou que a industria do mar está chea de oportunidades, pero tamén de ameazas e, nese sentido, recordou a necesidade de que se rebaixe o IVE dos seus produtos: “Algo tan básico como a conserva ten que ter o mesmo tratamento fiscal que outros alimentos”, indicou. O presidente da Xunta recordou tamén que é necesario que o sector entre no Perte Agroalimentario para que se poida beneficiar das vantaxes que conleva, e advertiu sobre os riscos do tratado de libre comercio que a Unión Europea negocia con Tailandia. Ao seu entender, Bruxelas “debe ter en conta a diferenza de calidade que hai entre o que se fai aquí, que é excelente, e o que se fai noutras partes”, polo que pediu que se asine un acordo comercial que protexa á conserva galega para que poida operar nos mercados internacionais “en igualdade de condicións”.

Como exemplo do apoio que as Administracións teñen que dar ás industrias que son fundamentais para o desenvolvemento do seu territorio, o presidente da Xunta referiuse á Lei de ordenación do litoral de Galicia, coa que se busca, entre outros obxectivos, ofrecer seguridade ás empresas que precisan estar preto da costa e que son estratéxicas para o desenvolvemento da Comunidade. Deste xeito, a protección do medio ambiente faise compatible coa vida dos mariñeiros, das empresas e da sociedade galega en xeral, que non pode permanecer de costas ao mar. Alfonso Rueda subliñou que estas medidas son as que garanten que o sector da conserva “siga a ser marca Galicia por todo o mundo”.

O titular do Goberno galego puxo o exemplo dunha firma como Jealsa que, malia a súa expansión internacional, non esquece a súa orixe galega e que segue mirando polo porvir da súa terra. Cun importante investimento en I+D+i, a compañía traballa agora na posta en marcha dunha nova nave no lugar de Bodión (Boiro) e no desenvolvemento dun proxecto de economía circular coa creación dunha biorrefinería mariña que agarda conseguir fondos do Perte de descarbonización industrial.

