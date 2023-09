Rueda recibe o embaixador de Suíza para España e Andorra para afianzar a relación histórica que une a ambos territorios froito da emigración

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 13 de setembro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu ao embaixador de Suíza para España e Andorra, Hanspeter Mock, co obxectivo de afianzar as relacións históricas entre Galicia e o país europeo. Neste sentido, puxeron de manifesto os lazos que unen a ambos territorios, en especial, froito da emigración galega a partir dos anos 50.

O mandatario autonómico, que estivo acompañado polo director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, ofreceu ao diplomático o apoio do pobo galego ao seu país como mostra de afecto e agradecemento polo que Suíza representou para Galicia e acollida que amosou sempre ao pobo galego.

Durante o encontro, ambos abordaron asuntos de interese para o desenvolvemento económico dos dous territorios, salientando que as exportacións galegas ao territorio suízo medraron un 25% no último quinquenio.

No eido do turismo, Suíza representa case o 4% do total de viaxeiros internacionais que chegan a Galicia, sendo esta a sexta comunidade de España na que maior gasto realizan ?chegando aos 11,3 millóns de euros no primeiro semestre deste 2023?. O Camiño de Santiago tamén xoga un papel importante nestes datos xa que cada ano a cifra de peregrinos suízos que chegan a Santiago aumenta, superando os 1.200 nos primeiros oito meses deste ano.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando