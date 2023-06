Rueda recibe o embaixador de Cuba para afondar nas históricas relacións de irmandade entre Galicia e o país caribeño

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela

,

1 de xuño de 2023.–

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, recibiu o embaixador de Cuba, Marcelino Medina, co obxectivo de afondar nas históricas relacións de irmandade entre Galicia e o país caribeño. O titular do Goberno galego reuniuse esta mañá co representante diplomático da República cubana en España, un encontro que tivo lugar nas dependencias da Presidencia en San Caetano.

No encontro, Rueda e Medina incidiron nos lazos que unen especialmente a cubanos e galegos, territorios vencellados pola historia e a cultura. O mandatario autonómico ofreceu ao embaixador cubano o apoio do pobo galego ao país caribeño como mostra de afecto e agradecemento polo que Cuba representou para Galicia e para a galeguidade nos tempos da emigración, e pola súa tradicional acollida ao pobo galego.

O presidente da Xunta e o máximo representante diplomático de Cuba en España abordaron no encontro asuntos de interese para o desenvolvemento económico dos dous territorios.

No eido da cooperación, Galicia financiou nos últimos anos diferentes intervencións de desenvolvemento e de acción humanitaria en Cuba, principalmente en apoio da infancia e das persoas maiores.





