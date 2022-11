Rueda reafirma o compromiso da Xunta coas empresas que apostan por desenvolver ou expandir os seus proxectos en Galicia

O titular do Goberno galego mantivo un encontro co presidente do Consello de Administración de Nueva Pescanova, José María Benavent, no que abordaron o proceso de innovación e expansión da compañía

Reuniuse tamén co presidente de Microsoft, Alberto Granados, co que analizou os proxectos de intelixencia artificial e creación dun centro de datos que se están a desenvolver en Galicia



O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, mantivo nas últimas semanas encontros con representantes do grupo Nueva Pescanova e Microsoft, nos que analizou os proxectos estratéxicos ou de expansión das empresas que están interesadas en desenvolver a súa actividade en Galicia.

Rueda reuniuse co presidente do Consello de Administración de Nueva Pescanova, José María Benavent, para coñecer de primeira man os plans empresariais da compañía que aspira a dispoñer de fondos europeos no eido da acuicultura para seguir o seu proceso de expansión. O presidente da Xunta recordou que a inclusión da industria do mar no Perte agroalimentario é fundamental para o desenvolvemento da cadea mar–industria galega, que o ano pasado exportou produtos por un valor superior aos 2.400 millóns de euros, cun incremento dun 85% desde o ano 2009.

Por outra banda, o titular do Goberno galego, acompañado do vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, mantivo tamén un encontro co presidente de Microsoft España, Alberto Granados, no que abordaron os retos que afronta a comunidade e o conxunto da sociedade pola transformación dixital e o avance das novas tecnoloxías así como diferentes iniciativas que a compañía tecnolóxica estuda poñer en marcha en Galicia.

Durante a reunión, Rueda e o representante de Microsoft analizaron ademais as iniciativas que hai en marcha en Galicia co obxectivo de consolidar á comunidade como referente da intelixencia artificial ou o proxecto da construción dun centro de datos na comunidade –Data Center Carbon Positive– que a Xunta promove a través da Sociedade Impulsa.





